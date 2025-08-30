47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein

Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Laura Li Tung
Laura Li Tung,
10 min Lesezeit
Wer kennt ihn nicht? Den König der Dating-Apps: Tinder. Omnipräsent bestimmt diese App das Leben aller Singles. Wer seine große Liebe sucht oder nur ein wenig Abwechslung zwischendurch braucht, ist hier richtig. Doch nicht nur das kann man auf Tinder finden, sondern auch unglaublich kreative und kuriose Profile. Wir haben die Crème de la Crème für euch zusammengetragen.

„Du hast einen neuen Match!“ – Eine Push-Benachrichtigung, die wir auf Tinder in der Regel gerne bekommen. Vor allem dann, wenn ein vielversprechendes Match winken könnte. Einige User haben allein für ihre Kreativität ein Match verdient, aber überzeugt euch doch am Besten selbst.

Die beiden gibt es wohl nur im Doppelpack.

Genau wie diese beiden hier.

Sein Name hat nur drei Buchstaben und er hat es trotzdem geschafft, ihn falsch einzugeben.

Als Grafikdesigner hat man wohl den Vorteil, dass man Bilder mit dem Ex-Partner wiederverwerten kann und das auch noch cool aussieht.

Mit Skill-Level „Paint“ kann die Ex-Retusche aber zumindest für einen Lacher sorgen.

Halb Mensch, halb Pferd! WARUM AUCH NICHT?

Wer würde ihn schon von der Bettkante stoßen?

Danke, zuviel Information, liebe Kody.

10/10 Instant Match.

Hood rat love? Wie bitte was?!!!

Me no speak English.

Du hast die Wahl!

Die Macht ist mit dir!

Mädels, dem Bild zufolge hat dieser Mensch zwei Hunde aus einem brennenden Tierheim gerettet. Ihr müsst ihn matchen. Aber sowas von.

Okaaaaaaaaaay, wenigstens ist sie ehrlich!

It's a trap!

Sieht man.

Pizza! Liebt jeder!

Der Typ ist einfach ohne Worte.

Und er hat jedes Match sowas von verdient!

Vielleicht etwas zu sehr?

Kanye halt.

Ich bin Batman!

Was Frauen wollen.

This chick could kick my ass in a heartbeat.
– Chuck Norris

10000000/10

Okay, welche von beiden?

Kann man diesen Augen widerstehen?

Wenn dieser Hund kein Match verdient, wer dann?

Die Axt ist auch sehr vertrauenserweckend. Nicht.

Ehrlichkeit und so.

Ein weiterer flauschiger Gefährte.

Einmal mit den Augen rollen, bitte.

Das kann man aber auch nur einmal machen.

Er ist alles, was du willst.

Zu ehrlich der Gute.

Sehr detaillierte Vorstellung.

Was ist los mit ihr?!

NIEMAND ist sicher!

Gut zu wissen.

Nur Nerds werden das verstehen.

EHM JA!

Star Trek 4 Life!

Das könnte jedem passieren.

Vielleicht ein bisschen aggressiv, oder?

BITTE NICHT!

