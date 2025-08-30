Wer kennt ihn nicht? Den König der Dating-Apps: Tinder. Omnipräsent bestimmt diese App das Leben aller Singles. Wer seine große Liebe sucht oder nur ein wenig Abwechslung zwischendurch braucht, ist hier richtig. Doch nicht nur das kann man auf Tinder finden, sondern auch unglaublich kreative und kuriose Profile. Wir haben die Crème de la Crème für euch zusammengetragen.
„Du hast einen neuen Match!“ – Eine Push-Benachrichtigung, die wir auf Tinder in der Regel gerne bekommen. Vor allem dann, wenn ein vielversprechendes Match winken könnte. Einige User haben allein für ihre Kreativität ein Match verdient, aber überzeugt euch doch am Besten selbst.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Die beiden gibt es wohl nur im Doppelpack.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Genau wie diese beiden hier.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Sein Name hat nur drei Buchstaben und er hat es trotzdem geschafft, ihn falsch einzugeben.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Als Grafikdesigner hat man wohl den Vorteil, dass man Bilder mit dem Ex-Partner wiederverwerten kann und das auch noch cool aussieht.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Mit Skill-Level „Paint“ kann die Ex-Retusche aber zumindest für einen Lacher sorgen.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Halb Mensch, halb Pferd! WARUM AUCH NICHT?
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Wer würde ihn schon von der Bettkante stoßen?
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Danke, zuviel Information, liebe Kody.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
10/10 Instant Match.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Hood rat love? Wie bitte was?!!!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Me no speak English.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Du hast die Wahl!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Die Macht ist mit dir!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Mädels, dem Bild zufolge hat dieser Mensch zwei Hunde aus einem brennenden Tierheim gerettet. Ihr müsst ihn matchen. Aber sowas von.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Okaaaaaaaaaay, wenigstens ist sie ehrlich!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Pizza! Liebt jeder!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Der Typ ist einfach ohne Worte.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Und er hat jedes Match sowas von verdient!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Vielleicht etwas zu sehr?
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Was Frauen wollen.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
This chick could kick my ass in a heartbeat.
– Chuck Norris
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Okay, welche von beiden?
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Kann man diesen Augen widerstehen?
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Wenn dieser Hund kein Match verdient, wer dann?
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Die Axt ist auch sehr vertrauenserweckend. Nicht.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Ehrlichkeit und so.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Ein weiterer flauschiger Gefährte.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Einmal mit den Augen rollen, bitte.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Das kann man aber auch nur einmal machen.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Er ist alles, was du willst.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Zu ehrlich der Gute.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Sehr detaillierte Vorstellung.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Was ist los mit ihr?!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
NIEMAND ist sicher!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Nur Nerds werden das verstehen.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Star Trek 4 Life!
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Das könnte jedem passieren.
47 Tinder-Profile, die viel zu verrückt sind, um echt zu sein
Vielleicht ein bisschen aggressiv, oder?