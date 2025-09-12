5 Dinge, die ihr für euer Google Pixel 10 Pro XL braucht

Die Reihe zum Google Pixel 10 ist in aller Munde. Wer sich ein neues Modell zulegen möchte, sollte aber auch beachten, die richtigen Hüllen, Ladegeräte und Co. zu beschaffen. Wir haben Empfehlungen für das Google Pixel 10 Pro XL.

Hülle für optimalen Schutz

Natürlich braucht jedes Smartphone die passende Hülle. Wenn diese über MagSafe-Technologie verfügt, umso besser: Dann könnt ihr euer Google Pixel 10 Pro XL auch mit kompatiblem Zubehör sichern oder aufladen.

Die BENTOBEN-Hülle für 11,72 Euro kommt mit einem flexiblen Ständer, sodass ihr damit komfortabel Videos ansehen oder Video-Calls machen könnt (auf Amazon ansehen). Die mit durchschnittlich 4,6 Sternen bewertete Hülle kommt bei den Kunden sichtlich gut an.

Google Pixel 10 Pro XL Hülle mit Mag-Safe und Ständer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 17:03 Uhr

Alternativ verfügt die magnetische Hülle von BESINPO für 13,58 Euro zwar über keinen Ständer, kommt aber gleich mit einem praktischen Panzerglas daher (auf Amazon ansehen). Im Schnitt kommt die Hülle unter den Amazon-Kunden auf 4,4 Sterne.

Google Pixel 10 Pro XL Hülle mit Panzerglas Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 17:10 Uhr

Panzerglas für den Display-Schutz

Ein Smartphone begleitet einen ständig durch den Alltag – da bekommt der Bildschirm schnell mal Kratzer durch die Schlüssel in der Tasche, oder das Handy fällt herunter und hat sofort Risse im Glas. Eine gute Schutzfolie verhindert das.

So zum Beispiel das passende Panzerglas von TOCOL, das ihr für 10,99 Euro bekommt (auf Amazon ansehen). Mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen gehört die Schutzfolie zu den bestbewerteten.

Google Pixel 10 Pro XL Panzerglas Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 17:17 Uhr

Ladegeräte für jede Lebenslage

Oft reicht es, am Ende des Tages das Smartphone anzustecken, um es wieder vollzuladen. Aber was, wenn es mal schneller gehen soll? Oder das Kabel schlicht im Weg ist? Zum Glück gibt es verschiedene Arten von Ladegeräten, die je nach Situation bestmöglich geeignet sind.

Schnellladegerät

Dieses Schnellladegerät von Anker für 14,99 Euro bringt euren Handy-Akku etwa dreimal schneller als das Originalladegerät auf 100 Prozent. Dabei müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass euer Gerät überhitzt oder anderweitig Schaden nimmt (auf Amazon ansehen). Das Ladegerät weist mit 4,7 Sternen eine sehr gute Gesamtbewertung auf.

30W USB-C Schnellladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 13:27 Uhr

Kabelloses Aufladen mit Pixelsnap

Bei Pixelsnap handelt es sich um eine eigens von Google für die Pixel-10-Reihe entwickelte Technologie, die unter anderem das einfache Andocken und Laden mit bis zu 25 Watt ermöglicht. Dabei lädt es nicht nur das Smartphone, sondern auch entsprechendes Zubehör.

Ladeoptionen mit Pixelsnap bekommt ihr in verschiedenen praktischen Variationen. Da wäre zum Beispiel das Modell zum simplen Auflegen für 49,99 Euro (auf Amazon ansehen).

Google Pixelsnap-Ladegerät Kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 13:32 Uhr

Zum anderen gibt es aber auch clevere Ladegeräte mit Standhalterung für 79,99 Euro, mit denen sich das Smartphone während des Ladens komfortabler nutzen lässt (auf Amazon ansehen). In den Rezensionen bemängeln einige Kunden jedoch, dass die Produkte ohne Netzstecker geliefert werden.

Google Pixelsnap-Ladegerät mit Standhalterung kabelloses 25-W-Qi2-Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 13:35 Uhr

Kabelloses Ladegerät ohne Pixelsnap

Ihr findet Kabel generell eher nervig, interessiert euch aber für eine Alternative zu Pixelsnap? Dann könnt ihr euch auch ein kabelloses Ladegerät zulegen, das euer Google Pixel 10 elegant über MagSafe-Technologie auflädt.

Wir empfehlen das Modell zum Auflegen von Anker für 16,99 Euro (auf Amazon ansehen). Als Alternative mit Ständer lohnt sich ein Anker-Modell für 25,99 Euro, das euch ebenfalls jede Menge Komfort bietet (auf Amazon ansehen).

Anker Zolo magnetisches kabelloses Ladegerät Qi2-zertifiziert, 15W, MagSafe-kompatibel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 13:34 Uhr

Anker MagGo kabellose Ladestation 15W Qi2 für MagSafe, Ständer mit USB-C Kabel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.09.2025 13:36 Uhr

Mit diesem Zubehör seid ihr bestens ausgestattet. Das Handy ist vor Beschädigungen geschützt und kann schnell und elegant geladen werden.

