5 Ideen, wie smarte Tür- und Fenstersensoren euer Zuhause sicherer machen

Smarthomes sind nicht nur praktisch, sondern sorgen auch für zunehmende Sicherheit. Mit smarten Tür- und Fenstersensoren könnt ihr euch auf unterschiedliche Weise vor eigenen Fehlern oder Gefahren von außen schützen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

#1 Sicherheit an Terrasse und Balkontür

Die Türen zu Terrasse und Balkon sind Schwachstellen, besonders wenn sie hinter dem Haus liegen. Mit einem smarten Tür- und Fenstersensor wie diesem WiFi Tür- und Fensterdetektor sichert ihr euch ab (bei Amazon ansehen). Das Gerät ist mit Alexa und Google-Assistent kompatibel.

Anzeige

Habt ihr vergessen, die Tür zu schließen oder verschafft sich jemand unerlaubt Zutritt, werdet ihr direkt per Smartphone informiert. So könnt ihr bei ungebetenen Gästen schnell reagieren.

WiFi Tür- und Fensterdetektor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 16:37 Uhr

#2 Reminder bei offenem Fenster

Wie oft grübelt ihr darüber nach, ob ihr das Fenster versehentlich offengelassen habt? Mit einem Sensor passiert euch das nicht mehr. Sobald ihr die Wohnungstür abschließt oder euch von eurem Heim entfernt, erinnert euch die App daran, dass noch ein Fenster offensteht.

Anzeige

Noch smarter wird es mit einem cleveren Tool wie dem FRITZ!DECT 350 (bei Amazon ansehen). Er erkennt nicht nur geöffnete Fenster, er kann sogar praktische Szenarien auslösen. Bei geöffnetem Fenster schaltet das Gerät beispielsweise die Heizung ab, damit ihr nicht für draußen heizt.

#3 Sicherheit im Kinderzimmer

Mit einem smarten Sensor habt ihr mehr Ruhe, wenn es um die Sicherheit eurer Kinder geht. Ihr seht direkt, ob ein Kind die Fenster im Kinderzimmer öffnet oder ob von außen jemand hereinwill.

Kleiner Tipp: Nutzt ihr bereits Philips Hue Bridge, könnt ihr mit dem passenden Hue Secure Smart Kontaktsensor für Sicherheit sorgen. Er ist leicht zu installieren und im Einzelpack erhältlich (bei Amazon ansehen).

Habt ihr schon mal von smarten Türschlössern gehört? Schaut euch im nachfolgenden Video an, wie das funktioniert.

Anzeige

#4 Haustierfreundliche Kontrolle

Wenn ihr Haustiere habt, können smarte Tür- und Fenstersensoren euren Alltag erleichtern. Ihr wisst sofort, ob ein Fenster offensteht oder ob sich euer Tier der Tür nähert. Achtet darauf, dass ihr ein haustierfreundliches Gerät mit individuellen Einstellungen wählt, das nicht bei jeder Bewegung anschlägt.

Wollt ihr wissen, wann Katze und Hund das Haus betreten? Der NineLeaf Durchgangsmelder mit Katzenklingel (bei Amazon ansehen) informiert euch, sobald vier Pfoten den Raum durchqueren.

#5 Smarter Schutz im Urlaub

Seid ihr länger unterwegs, habt ihr mit den Sensoren eine zusätzliche Erleichterung im Gepäck. Kombiniert sie mit automatischer Beleuchtung und selbsttätig schließenden Rollläden, um euer Heim vor Dieben und Einbrechern zu schützen. Euer Haus wirkt auch dann bewohnt, wenn ihr Kilometer entfernt im Hotel entspannt.

Für mehrere Fenster ist ein Multipack wie von THIRDREALITY sinnvoll (bei Amazon ansehen). Ihr braucht zur Nutzung einen Hub, könnt dann aber von überall sehen, ob sich jemand an der Tür oder am Fenster zu schaffen macht.