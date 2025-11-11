5 Jahre später: Huawei und ZTE geraten ins Visier der EU

Fünf Jahre lang geschah fast nichts, jetzt will Brüssel durchgreifen.

Die Europäische Kommission will Ernst machen: Fünf Jahre nach ihrer ersten Empfehlung gegen chinesische Netzwerkausrüster plant sie, den Verzicht auf Huawei- und ZTE-Technik verbindlich vorzuschreiben. Damit würde eine jahrelange Phase der Freiwilligkeit enden – und der Uneinigkeit innerhalb der EU. Künftig könnten Mitgliedsstaaten, die sich nicht an die neuen Vorgaben halten, mit Vertragsverletzungsverfahren und finanziellen Strafen rechnen.

Huawei und ZTE bekommen ein Problem

Auslöser ist ein Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg, der auf interne Quellen in Brüssel verweist. Demnach soll aus der Empfehlung von 2020 ein verpflichtendes Verbot werden. Die Kommission sieht Huawei und ZTE als „Hochrisikoanbieter“, deren Nähe zur chinesischen Regierung die Sicherheit kritischer Infrastruktur gefährdet.

Besonders weitreichend ist der Plan von Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen: Sie will nicht nur Mobilfunknetze, sondern auch Festnetz- und Glasfaserinfrastruktur von chinesischer Technik freihalten. Damit soll verhindert werden, dass Huawei-Komponenten beim massiven Ausbau moderner Netze in Europa verbaut werden.

Die EU denkt außerdem über Sanktionen außerhalb ihrer Grenzen nach. Über das milliardenschwere Global-Gateway-Programm sollen künftig keine Fördermittel mehr an Drittstaaten fließen, die Huawei-Technik in ihren Projekten einsetzen. Die Botschaft: Wer europäisches Geld will, muss europäische Standards übernehmen.

EU ist sich uneinig

Doch die Einigkeit in der EU ist brüchig. Während Schweden und Großbritannien chinesische Anbieter längst ausgeschlossen haben, setzen Länder wie Spanien oder Griechenland weiterhin auf deren Technik. Deutschland hatte sich im Sommer 2024 nach langen Debatten mit Netzbetreibern auf einen Huawei-Ausstieg aus den 5G-Netzen geeinigt – allerdings in Etappen.

Auch geopolitisch wächst der Druck. In Brüssel geht man davon aus, dass die USA unter Donald Trump erneut massiven Einfluss nehmen werden, um Europa zu einem klaren Bruch mit China zu bewegen. Gleichzeitig fordern europäische Hersteller wie Nokia und Ericsson fairere Wettbewerbsbedingungen: In China seien sie praktisch ausgeschlossen, während Huawei in Europa Milliarden verdiene.

Die Telekombranche reagiert gespalten. Viele Betreiber halten Huawei-Technik für günstiger und technisch überlegen. Ein EU-weites Verbot könnte nicht nur Milliarden kosten, sondern auch den Ausbau verzögern. Trotzdem scheint Brüssel entschlossen, den Schritt zu gehen – auch, um die digitale Souveränität Europas zu stärken. (Quelle: heise).