5 Jahre später: Samsung bessert beim Galaxy Z Fold 8 endlich nach

Das Galaxy Z Fold 8 bekommt ein Upgrade von Samsung, das längst überfällig war.

Samsung scheint beim Galaxy Z Fold 8 endlich die Zeichen der Zeit zu erkennen. Nach Jahren der inkrementellen Updates steht das neue Falt-Smartphone offenbar vor einem echten Technologiesprung – mit größerem Akku, überarbeitetem Display und der möglichen Rückkehr des S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold 8 mit dickem Upgrade

Seit dem Galaxy Z Fold 3 aus dem Jahr 2021 hatte Samsung bei der Akkukapazität kaum Fortschritte gemacht. 4.400 mAh – das war das Limit für jedes Galaxy Z Fold der vergangenen Jahre. Für ein High-End-Gerät, das gleichzeitig zwei Displays versorgen muss, war das wenig. Jetzt soll das Galaxy Z Fold 8 erstmals mit einem Akku von über 5.000 mAh ausgestattet werden. Ein Plus von rund 13 Prozent – und endlich auf Augenhöhe mit den meisten High-End-Smartphones.

Auch beim Display will Samsung offenbar eine Schwachstelle beseitigen: die sichtbare Falte in der Mitte. Laut dem Bericht nutzt der Konzern dafür eine sogenannte „Laser-Drilling-Metal-Plate“-Technologie. Diese soll das Glas gleichmäßiger spannen und den Knick beim Falten deutlich weniger sichtbar machen. Apple soll bei seinem kommenden Foldable ähnliche Verfahren testen – der Konkurrenzdruck scheint also zu wirken.

Das vielleicht emotionalste Comeback aber betrifft den S Pen. Viele Fans des Galaxy Z Fold 6 und Fold 7 beklagten, dass Samsung den Stylus gestrichen hatte, um das Gerät schlanker zu machen. Mit dem Fold 8 könnte der Stift nun zurückkehren (Quelle: 9to5Google).

Samsung will wieder aufrüsten

Die Galaxy-Z-Fold-Serie hatte sich in den vergangenen Jahren vom teuren Technik-Experiment zu einem echten Premium-Produkt gemausert. Das Galaxy Z Fold 7 galt als Wendepunkt, nachdem es erstmals echte Fortschritte bei Gewicht und Haltbarkeit brachte. Doch viele Käufer bemängelten weiterhin, dass Samsung den Innovationsvorsprung der Anfangsjahre verloren habe.

Mit dem Galaxy Z Fold 8 will Samsung diesen Eindruck offenbar korrigieren. Die Kombination aus größerem Akku, besserem Display und optionalem S Pen könnte den Foldables des Konzerns neuen Schwung verleihen – und zeigen, dass Samsung seine Fold-Serie langfristig weiterentwickeln will, statt sie nur zu verwalten.

Gerüchten zufolge plant Samsung die Vorstellung im Sommer 2026, vermutlich im Juli oder August. Bis dahin bleibt offen, ob alle angekündigten Features tatsächlich umgesetzt werden – doch die Richtung stimmt. Nach fünf Jahren Fold-Erfahrung scheint Samsung endlich dort anzukommen, wo die Nutzer längst sein wollten: bei einem kompromisslos ausgereiften Falt-Handy.