5 kreative Ideen, wie kabellose Ladestationen euer Leben leichter machen

Ihr wollt euer Smartphone nicht immer mühsam mit dem Kabel verbinden, sondern schnell und intuitiv laden? Wir haben fünf Ideen für euch, wie ihr eure kabellose Ladestation nicht nur praktisch, sondern kreativ nutzt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

#1 Im Schlafzimmer auf dem Nachttisch

Ihr kennt das Problem bestimmt auch, oder? Morgens beim ersten Griff nach dem Handy habt ihr Kabelsalat. Kabellose Alternativen machen euer Leben einfacher und den Morgen angenehmer.

Anzeige

Kabelloses Ladepad

Mit einer kabellosen Ladestation wie dem Fast Wireless Charger von PDKUAI (bei Amazon ansehen) für 14,99 Euro, spart ihr euch das Problem. Hier ladet ihr über Nacht euer Smartphone und bei Bedarf gleich die Kopfhörer dazu. Ihr schont die Buchse eures Handys und verhindert Kabelsalat auf dem Nachttisch.

Schnelles kabelloses Ladepad Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 03:47 Uhr

Anzeige

Induktive Ladestation mit Ständer

Wenn ihr das Handy als Wecker nutzt, ist eine induktive Ladestation mit Standfunktion wie von INIU (bei Amazon ansehen) für 16,99 Euro praktisch. Da könnt ihr auch nachts immer einen Blick auf die Uhr werfen und morgens den Wecker leicht ausschalten.

#2 Am Schreibtisch und im Homeoffice

Während der Arbeit braucht ihr euer Smartphone griffbereit und wollt es gleichzeitig laden? Auch dann solltet ihr über die Anschaffung einer induktiven Ladestation nachdenken. Vorteil ist, dass ihr euer Handy jederzeit nutzen könnt, ohne es vom Kabel zu nehmen.

Entscheidet euch für ein Produkt wie die NANAMI Fast Wireless Ladestation mit Standfunktion für 13,53 Euro (bei Amazon ansehen), könnt ihr eure Benachrichtigungen im Blick behalten und trotzdem laden.

Induktive Ladestation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.10.2025 04:56 Uhr

Anzeige

#3 Wohnzimmer und Sofabereich

Wenn ihr abends beim „netflixen“ nicht auf euer Handy verzichten wollt, ladet es griffbereit auf eurem Couchtisch oder Beistelltisch. Bei Amazon bekommt ihr mit dem HOOBRO Beistelltisch mit Ladestation für 29,99 Euro (bei Amazon ansehen) ein besonders cleveres Gadget. Ihr schließt euer Handy wahlweise an die USB-C-Buchse an oder verknüpft eure Ladestation mit der integrierten Steckdose. Dann könnt ihr euer Smartphone bequem ablegen.

Beistelltisch mit Ladestation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2025 16:22 Uhr

Tipp: Wenn ihr mehrere Geräte laden wollt, nutzt eine multifunktionale Ladestation für Smartphones, Tablets, Smart-Watches und mehr. Von KLiHD gibt es ein 3-in-1-Produkt für Airpods, iPhone und Apple Watch (bei Amazon ansehen).

Anzeige

#4 Küche und Arbeitsplatte

Omas Rezeptbuch ist zwar immer noch das Highlight, aber viele Rezepte kocht ihr wahrscheinlich aus dem Internet nach. Da lohnt es sich, das geladene Smartphone immer griffbereit zu haben. Die doppelte, induktive Ladestation für zwei Smartphones von SwanScout für 42,99 Euro (bei Amazon ansehen) macht euren Küchenaufenthalt flexibel. Endlich habt ihr keine Kabel mehr im Weg und müsst euch nicht mehr mit Schmutz herumärgern.

Tipp: Arbeitet ihr oft in der Küche, könnt ihr das Ladepad in die Arbeitsplatte einlassen. Damit schützt ihr es vor Spritzwasser und könnt es leichter reinigen.

Wollt ihr mehr über kabelloses Laden wissen? Im nachfolgenden Video erfahrt ihr alles, was wichtig ist.

Anzeige

#5 Eingangsbereich und Flur

Ihr kommt nach Hause, die Kopfhörer sind fast leer, das Smartphone ebenfalls und dann piept auch noch die Smartwatch. Damit ihr eure Geräte beim Gehen wieder vollgeladen mitnehmen könnt, lohnt sich auch hier eine Ladestation ohne Kabel. Wenn ihr Platz auf einem Sideboard habt, nutzt eine 3-in-1-Ladestation für Watch und Smartphone wie die Eddibox für 17,57 Euro (bei Amazon ansehen).

3 In 1 Ladestation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2025 17:56 Uhr

Tipp: Habt ihr weniger Platz, könnt ihr die Ladestation auch in einer dekorativen Schale platzieren. So kombiniert ihr Deko und Lademöglichkeit in einem.

Tipps für eure Ladestation

Gibt es in eurem Haushalt gleich mehrere Qi-fähige Ladegeräte, sind 3-in-1-Geräte wie die Anker MagGO mit 15 Watt (bei Amazon ansehen). Hier habt ihr den Vorteil, dass das Netzteil stark genug für schnelleres Laden ist.

Tipp: Klappt die Aufladung nicht, könnte eure Hülle schuld sein. Metalle, aber auch zu dicke Hüllen erschweren das Aufladen.