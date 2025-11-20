50 Euro bei Amazon sparen: Dieses praktische Gadget gehört in jedes Babyzimmer

Ein Babyphone ist ganz besonders für junge Eltern unverzichtbar – bei Amazon gibt es jetzt ein beliebtes Modell von Philips Avent mit Kamera zum Sparpreis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit einem verlässlichen Kamera-Babyphone habt ihr euer Baby auch dann im Blick, wenn ihr es gerade zum Einschlafen gebracht und das Zimmer verlassen habt. Das Philips Avent Connected Babyphone mit Kamera ist da ein verlässlicher und praktischer Helfer – und es kostet aktuell bei Amazon nur 199,99 Euro statt 249,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Philips Avent Connected Video-Babyphone mit WLAN und HD-Kamera Babyphone mit 1080p-HD-Kamera, Infrarot-Nachtsicht und 120-Grad-Winkelobjektiv. Reichweite bis zu 400m im Freien, inklusive App für Überwachung von überall. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:00 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich Philips Avent Babyphone bei Amazon?

Für alle Eltern, die nicht im gleichen Zimmer wie ihr Baby schlafen.

Für alle Eltern, die beim Babyphone nicht nur auf Audio, sondern auch auf klares Video Wert legen.

Nicht geeignet, wenn euch ein günstigeres Modell ohne HD-Auflösung ausreicht.

Mit dem Philips Avent Advanced Babyphone bekommt ihr eine Kamera mit digitalem Zoom sowie Mikrofon und Lautsprecher, die ihr im Babyzimmer platziert und einen 4,3-Zoll-Monitor, auf dem ihr euer Baby stets im Auge habt.

Die Videoqualität löst in HD auf und mit dem Infrarot-Feature bekommt ihr auch in dunkler Umgebung alles Wichtige mit. Wenn euer Baby aufwacht und schreit, könnt ihr es mit der Gegensprech-Funktion beruhigen, ohne selbst im Zimmer zu sein.

Philips Avent Connected Video-Babyphone mit WLAN und HD-Kamera Babyphone mit 1080p-HD-Kamera, Infrarot-Nachtsicht und 120-Grad-Winkelobjektiv. Reichweite bis zu 400m im Freien, inklusive App für Überwachung von überall. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:00 Uhr

Anzeige

Amazon-Kunden loben zuverlässiges Philips Avent Babyphone

Bei Amazon hat das Babyphone eine gute Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Käufer sind mit der Verarbeitung, der Robustheit und der fehlerfreien Übertragung zufrieden. Der Preis ist einigen Kunden allerdings zu hoch – da wäre vielleicht das günstigere Philips Avent Advanced für aktuell 114,98 Euro eine gute Alternative (bei Amazon ansehen).

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.