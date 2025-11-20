50 Euro günstiger: Amazon haut den besten Xbox-Controller zum Sparpreis raus

Der beste Controller, den Xbox zu bieten hat, ist bei Amazon zur Black Friday Week stark reduziert.

Wer auf der Suche nach einem spürbaren Upgrade für das Gaming-Setup ist, findet bei Amazon zur Black Friday Week ein starkes Angebot. Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 in der Core Edition ist dort aktuell für 99,99 Euro erhältlich – und damit 50 Euro günstiger gegenüber dem üblichen Preis von 149,99 Euro. Dieser Controller richtet sich an anspruchsvolle Spielerinnen und Spieler, die mehr Präzision und Anpassungsmöglichkeiten für ihre Xbox oder den PC suchen (bei Amazon ansehen).

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core Edition Premium-Controller mit anpassbaren Thumbsticks, gummiertem Griff und 40 Stunden Akkulaufzeit. Speichert bis zu 3 Profile und verbindet sich per Bluetooth oder USB-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:47 Uhr

Für wen lohnt sich der Xbox Wireless Elite Series 2 Controller bei Amazon?

Für ambitionierte Gamer, die in kompetitiven Spielen wie Shootern oder Rennsimulationen einen Vorteil suchen, denn die anpassbaren Trigger und Thumbsticks ermöglichen präzisere Eingaben.

Für alle, die lange Gaming-Sessions schätzen und Wert auf Komfort legen, da die gummierten Griffe und die lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden für ausdauernden Spielspaß sorgen.

Für Gelegenheitsspieler, die nur ab und zu eine Runde spielen, denn für ihre Bedürfnisse ist ein herkömmlicher Xbox-Controller meist völlig ausreichend und deutlich günstiger.

Bei der Core Edition befinden sich der Xbox-Elite-Controller selbst, ein Werkzeug zum Einstellen der Thumbsticks und ein USB-C-Kabel im Lieferumfang. Auf zusätzliches Zubehör wie die an der Rückseite anbringbaren Paddles, austauschbare Thumbsticks oder eine Tragetasche wird in dieser Version verzichtet – das ermöglicht den günstigeren Einstiegspreis. Wer diese Extras später nachrüsten möchte, kann sie separat erwerben.

Das Herzstück des Elite-Controllers sind seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Über die Xbox Zubehör-App könnt ihr die Tastenbelegung komplett frei konfigurieren, die Empfindlichkeit der Sticks anpassen und sogar die Farbe des Xbox-Buttons ändern. Bis zu drei verschiedene Profile lassen sich direkt auf dem Controller speichern, sodass ihr je nach Spiel blitzschnell zwischen euren bevorzugten Einstellungen wechseln könnt.

Dank der gummierten Griffflächen liegt der Controller auch in intensiven Spielmomenten sicher in der Hand. Die Verbindung zur Konsole oder zum PC stellt ihr flexibel über Xbox Wireless, Bluetooth oder das mitgelieferte USB-C-Kabel her.

Xbox Elite Controller überzeugt Amazon-Kunden

Bei Amazon kommt der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 gut an – auch wenn bei der Core Edition die rückseitigen Paddles und austauschbaren Thumbsticks nicht inbegriffen sind, überzeugen die Wertigkeit des Gamepads und die Personalisierungsoptionen. Nach knapp 7.000 Nutzerrezensionen hat der Controller eine Wertung von 4,3 von 5 möglichen Sternen.

