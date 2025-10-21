50 Euro sparen bei Philips Hue: Amazon und MediaMarkt machen mit

Wenn ihr euer Zuhause mit smarten Lampen ausstatten wollt, hat Philips Hue jetzt ein attraktives Angebot für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Spielt ihr mit dem Gedanken, euch Lampen von Philips Hue zuzulegen? Dann könnt ihr euch jetzt noch bis zum 16. November 2025 einen Bonus von 50 Euro per Cashback-Aktion sichern – Voraussetzung ist, dass ihr einen Warenwert von mindestens 250 Euro einkauft und die neue Hue Bridge Pro dabei auch in euren Einkaufswagen landet (Quelle: Philips).

Philips Hue Bridge Pro Mit der neuen Hue Bridge Pro von Philips könnt ihr zahlreiche Smart-Home-Features einrichten und kontrollieren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:08 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die Hue Bridge Pro bei Amazon?

Für alle, die sich smarte Lampen von Philips Hue kaufen oder ihr bereits bestehendes Smart Home erweitern wollen.

Für alle, die anspruchsvolle Smart-Home-Features wie zum Beispiel Glühbirnen als Bewegungsmelder nutzen wollen.

Nicht geeignet, wenn ihr bereits eine Standard-Hue-Bridge besitzt und damit zufrieden seid.

Mit der neuen Hue Bridge Pro bekommt ihr eine deutlich leistungsstärkere Zentrale für euer Smart Home. Ihr könnt nun über 150 Lampen damit verbinden, bis zu 500 Lichtszenen speichern und bequem über die App steuern.

Außerdem bringt die Hue Bridge Pro das neue Feature MotionAware mit sich, das eure Lampen in Bewegungssensoren verwandelt und euer Licht somit vollautomatisiert angeht, sobald ihr das Zimmer betretet.

Philips Hue Bridge Pro Mit der neuen Hue Bridge Pro von Philips könnt ihr zahlreiche Smart-Home-Features einrichten und kontrollieren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 10:08 Uhr

Anzeige

Philips Hue: So bekommt ihr 50 Euro Cashback

Um den Cashback von 50 Euro zu erhalten, müsst ihr die folgenden Dinge beachten:

Ihr müsst einen Philips-Hue-Einkauf von mindestens 250 Euro Warenwert vorweisen – eine Hue Bridge Pro muss ebenfalls dabei sein, ansonsten könnt ihr Lampen eurer Wahl dazunehmen.

Der Einkauf muss entweder direkt über den Philips-Hue-Shop oder über einen autorisierten Händler stattfinden. An der Aktion nehmen unter anderem Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto, Cyberport, Conrad und Euronics teil.

teil. Nach dem Kauf müsst ihr euch auf der Philips-Hue-Website registrieren und dort sowohl den Kaufbeleg als auch ein Foto der ausgepackten Produkte hochladen.

Innerhalb von 6 Wochen schreibt euch Philips dann den Betrag von 50 Euro auf eurem angebenen Konto gut (Quelle: Philips).