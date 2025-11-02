50 GB für den Preis eines Pizza-Abends: Flexibler Tarif im Telekom-Netz

Wer viel Datenvolumen im besten deutschen Netz braucht, aber trotzdem flexibel bleiben möchte, findet bei High Mobile eine seltene Kombination. Der 50 5G Flex Tarif bietet Premium-Netzqualität ohne Vertragsbindung zu einem fairen Preis.

High 50 5G Flex mit Telekom-Qualität und maximaler Flexibilität

Der High 50 5G Flex punktet mit einer attraktiven Mischung: 50 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im HIGHquality D-Netz (Telekom), eine Allnet- und SMS-Flat sowie monatliche Kündbarkeit für 14,99 Euro im Monat (zum Angebot bei High Mobile). Einzig der Anschlusspreis von 29,90 Euro fällt einmalig an, dafür profitiert ihr von der besten Netzqualität in Deutschland ohne langfristige Bindung.

High Mobile nutzt das komplette Telekom-Netz inklusive 5G und bietet damit die beste Abdeckung und höchste Geschwindigkeiten in Deutschland. Mit 50 GB seid ihr auch für intensivere Nutzung bestens gerüstet – sei es für Streaming, Gaming oder als Backup-Internet.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: T elekom (5G)

Anbieter: High Mobile

Tarifname: High 50 5G Flex

Datenvolumen + Speed: 50 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, kostenlose Rufnummernmitnahme

Einmalige Kosten: 29,90 Euro Anschlusspreis

Grundgebühr: 14,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der High 50 5G Flex ist ideal für Nutzer, die das Beste beider Welten wollen: Premium-Netzqualität und maximale Flexibilität. Mit 50 GB könnt ihr problemlos Videos streamen, intensiv soziale Medien nutzen und mobil arbeiten.

Besonders interessant ist die Kombination aus Telekom-Netz und monatlicher Kündbarkeit – das bieten nur wenige Anbieter. Mit 30 Cent pro Gigabyte ist der Preis für Premium-Qualität sehr fair. Der Anschlusspreis amortisiert sich bereits nach wenigen Monaten im Vergleich zu teureren Telekom-Tarifen. Perfekt für alle, die sich nicht langfristig binden möchten, aber trotzdem die beste Netzqualität wollen.

Alternativen zum Tarif

Wer weniger Datenvolumen benötigt, kann bei High Mobile zum kleineren 30 GB Flex-Tarif greifen. Für noch mehr Volumen gibt es den 70 GB Flex-Tarif. Andere Telekom-Reseller wie congstar oder fraenk bieten ähnliche Konditionen, meist jedoch mit anderen Vor- und Nachteilen.

Günstigere Alternativen gibt es in schwächeren Netzen mit Abstrichen bei Qualität und Abdeckung. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle flexiblen Optionen im Telekom-Netz auf einen Blick.

