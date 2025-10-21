50 Prozent auf alles: Amazon startet große Rabattaktion

Die Shopping-Saison zum Jahresende startet Amazon mit einem echten Paukenschlag: Satte 50 Prozent Rabatt auf alles. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch. Denn es gibt zwei wichtige Haken. Wir verraten euch, was dahintersteckt und für wen sich die Aktion dennoch lohnt.

50 Prozent bei Amazon Haul bis zum 31. Oktober

50 Prozent auf alles bei Amazon: Was nach einem kapitalen Preisfehler aussieht, ist tatsächlich echt. Noch bis zum 31. Oktober 2025 um 23:59 Uhr (jetzt bei Amazon ansehen) läuft diese Rabattaktion beim Online-Riesen. Bevor ihr jetzt aber euphorisch losshoppen wollt, solltet ihr zwei Dinge wissen:

1. Der Mega-Rabatt gilt ausschließlich für Amazon Haul. Dahinter verbirgt sich eine spezielle Shopping-Kategorie bei Amazon, die sich auf besonders günstige Artikel aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Haushalt und Elektronik spezialisiert hat. Die meisten Produkte kosten hier unter 20 Euro. Kurz gesagt: Amazon Haul ist die hauseigene Antwort auf Temu.

2. Ihr könnt den Rabatt nur einmal nutzen – pro Kunde gibt es den Deal mit dem Gutscheincode „AMZHAULDE" nur ein einziges Mal.

Trotzdem coole Schnäppchen bei Amazon Haul

Aber keine Sorge: Auch mit diesen Einschränkungen lassen sich bei Amazon Haul richtig coole Schnäppchen abstauben. In den aktuellen Top 100 tummeln sich etwa stylische AirTag-Hüllen, praktische Ratschengürtel, platzsparende Haartrockner-Halter fürs Bad oder lässige Herren-Cargohosen. Tipp: Besonders günstige Angebote gibt es übrigens in der Unter-5-Euro-Kategorie.

Am besten schaut ihr selbst mal bei Amazon vorbei und stöbert, ob etwas für euch dabei ist.

50 Prozent bei Amazon Hau sichern

