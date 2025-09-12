500 Euro für euer Balkonkraftwerk: In dieser Stadt wird es möglich

Nicht jeder kann sich ein Balkonkraftwerk leisten – das will Hamburg ändern.

Hamburg startet ein neues Förderprogramm, das einkommensschwachen Haushalten den Weg zum eigenen Balkonkraftwerk ebnen soll. Ab Oktober können Empfänger von Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld oder BAföG einen Antrag stellen. Ziel ist es, kleine Photovoltaikanlagen für Menschen zugänglich zu machen, die sich die Anschaffung sonst kaum leisten könnten.

Hamburg fördert Balkonkraftwerke

Die Umweltbehörde übernimmt bis zu 90 Prozent der Kosten. Für die Betroffenen bedeutet das: Statt mehrere Hundert Euro selbst zahlen zu müssen, sinkt der Eigenanteil auf einen Bruchteil. Insgesamt lassen sich so bis zu 500 Euro sparen. Damit will die Stadt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – mehr Klimaschutz im Alltag und spürbare finanzielle Entlastung.

Die Umsetzung läuft über die Caritas. Stromspar-Berater besuchen die Antragsteller, prüfen die baulichen Voraussetzungen und begleiten die Installation. So soll sichergestellt werden, dass die Module sicher montiert sind und tatsächlich Strom liefern. Senatorin Katharina Fegebank (Grüne) betont, dass es nicht nur um Klimaschutz geht: „Mit der Balkonkraftwerk-Förderung vereinen wir soziale Gerechtigkeit mit Energieeffizienz und spürbarer Entlastung im Alltag.“

Bis Ende Juli 2027 stehen für das Programm 580.000 Euro bereit. Die Förderung reicht damit für mehrere Hundert Anlagen, bevor die Mittel ausgeschöpft sind.

CDU will Anerkennung für sich

Doch neben den positiven Reaktionen sorgt das Projekt auch für politischen Streit. Die CDU begrüßt zwar die Entscheidung, verweist aber darauf, dass die Idee ursprünglich aus ihren Reihen kam. Vor zwei Jahren hatte ein CDU-Antrag genau diese Förderung gefordert – damals noch abgelehnt von den Grünen mit dem Argument, die Geräte seien nicht zu teuer. CDU-Umweltsprecher Sandro Kappe kritisiert, dass diese Einschätzung an der Realität vieler Familien vorbeiging (Quelle: t-online).

Für Betroffene zählt nun vor allem eines: Sie können mit wenig Eigenkapital in die eigene Stromproduktion einsteigen. Ein Schritt, der nicht nur den Geldbeutel schont, sondern auch ein kleines Stück Energiewende direkt ans eigene Geländer bringt.

Sollte deutschlandweit Standard sein In meinen Augen müsste so ein Angebot in jeder Stadt in Deutschland bestehen – genau mit den gleichen Regeln. Haushalte, die auf Unterstützung angewiesen sind, sollten die Möglichkeiten haben, sich günstig ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern entlastet auch den Geldbeutel. Peter Hryciuk

