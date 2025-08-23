Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 51 Snapchat-Fails von Leuten, deren Tag echt blöd gelaufen ist

51 Snapchat-Fails von Leuten, deren Tag echt blöd gelaufen ist

Robert Kohlick
Robert Kohlick,
11 min Lesezeit
Getty Images / Povozniuk // dailymail.co.uk1 / 52
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Na, hattet ihr mal wieder einen schlechten Tag? Dann sind diese 51 Snapchat-Fails genau das Richtige, um euch wieder aufzumuntern.

Snapchat erlaubt es euch Schnappschüsse für wenige Sekunden mit euren Freunden zu teilen. Danach verschwinden die Bilder wieder im Internet-Nirvana. Diese kolossalen Snapchat-Fails hingegen werden wahrscheinlich auf ewig ihre Bahnen durch das Internet ziehen.

Wie gewonnen, so zerronnen

business-punk.com2 / 52
Anzeige

„Heute wird ein guter Tag“

„Vergesst, was ich gesagt habe“

Wie schafft man das nur?

dailymail.co.uk3 / 52
Anzeige

Wenn du den Parkplatz für dich ganz alleine hast und dich trotzdem dafür entscheidest „an“ der Straßenlaterne zu parken.

Mit dem Kopf durch die Wand

awesomejelly.com4 / 52
Anzeige

Es gibt Bilder, da fragt man sich: „WIE?!“

Die reinste Kat(z)astrophe

tumblr/ funnyfood5 / 52
Anzeige

„So sieht eine Niederlage aus“

Dann wird es wohl doch wieder ne Pizza vom Lieferservice…

Permanenter Energiespar-Modus

business-punk.com6 / 52
Anzeige

„Warum dauert das nur so lange?“

Solange dieser Lockenstab keinen Akku verbaut hat, kann das noch eine Weile dauern.

Gassi gehen oder eher Gassi schwimmen?

Pinterest7 / 52
Anzeige

„Soll ichs ihm sagen?“

Wieso ist Spiky heute schon wieder so nass?

Quickcharge-Level OVER 9000!!!

Reddit / giraffaholic8 / 52
Anzeige

„Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mama denkt, dass sie gerade ihr Handy auflädt“

Dieser verdammte Kabelsalat macht es einem aber auch wirklich nicht leicht…

Spieglein, Spieglein an der Wand…

imgur / Squiddotcom9 / 52
Anzeige

„LOL, meine Freundin hat mich beim Schlafen erwischt.“

Also ich finde ja die Tatsache, dass er ein Foto NUR mit seinen Füßen machen kann, viel beeindruckender als seine imaginäre Freundin.

Hab‘ ich dich

boredpanda.com10 / 52
Anzeige

„Mein Hund ist in meiner Falle gefangen“

Könnt ihr seinen verzweifelten Blick sehen?

Wenn du so einsam bist…

Reddit / Schnarfschnarf11 / 52
Anzeige

… dass du anfängst, dich mit einem Pelikan zu streiten.

Wie man den Hass seines Hundes auf sich zieht

Reddit / azenethtrevino12 / 52
Anzeige

Dieser verletzte und enttäuschte Blick und die Tatsache, dass sich der kleine die ganze Zeit nicht vom Fleck bewegt hat, macht einen echt fertig.

Genau mein Sinn für Humor

Reddit / dustofoblivion13 / 52
Anzeige

Hehehe…

Der Kunde ist König

Reddit / scottishsteveo14 / 52
Anzeige

„Ja, ich bin angepisst! Das habe ich nicht gemeint!“

Sei vorsichtig mit dem, was du wir wünschst – es könnte in Erfüllung gehen.

Hunde-Schwimmkurs

imgur / Squiddotcom15 / 52
Anzeige

„Sollte ich es ihm sagen?“

JA, verdammt nochmal!

Schon mal was von Privatsphäre gehört?

imgur / Squiddotcom16 / 52
Anzeige

„Bin gerade aufgewacht und DAS war das erste, was ich gesehen habe.“

Nehmt euch ein Zimmer!

Kommunikationsprobleme

imgur / Squiddotcom17 / 52
Anzeige

„Ich habe ihnen gesagt, dass mein Name Marc mit einem „C“ geschrieben wird“

Den Spitznamen wirst du nicht mehr los, Junge!

Nimm den Mund nicht so voll

imgur / Squiddotcom18 / 52
Anzeige

„Hab versucht, ein Foto von meinem Eis zu machen. Wurde von einer Möwe gephotobombt“

Zumindest wird sie diesen Schnappschuss bestimmt NIEMALS vergessen.

Den Mund mit Seife auswaschen

tumblr / penizpizza19 / 52
Anzeige

„Die Vorteile meines Arbeitsplatzes“

„Es ist Seife“

Wer kommt denn auch bitte auf die Idee, Seife als Leckerei zu tarnen?!

Öhm…

imgur / Squiddotcom20 / 52
Anzeige

„Entschuldigen Sie bitte. Hätten Sie einen Moment Zeit, um mit mir über unseren Herren und Erlöser Darkwing Duck zu reden?“ Wer übrigens ein großer Fan vom gefiederten Retter der Nacht war, sollte einen Blick auf diesen Artikel werfen. Hier haben wir für euch die besten Darkwing Duck-Sprüche zusammengefasst.

Blowjob oder Kotzen?

imgur / Squiddotcom21 / 52
Anzeige

Was meint ihr?

Hals- und Beinbruch

imgur / Squiddotcom22 / 52
Anzeige

„Fürchte dich nicht davor, den nächsten großen Schritt zu machen“

„Soll das ein Witz sein?“

Auch Glückskekse haben Humor – wenn auch einen ganz speziellen.

Wer kann da schon widerstehen?

imgur / Squiddotcom23 / 52
Anzeige

„Schau dir diesen Körper an“

Du hast da was im Gesicht…

Die schönsten Dinge im Leben…

boredpanda.com24 / 52
Anzeige

… sind oftmals auch die vergänglichsten.

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil

boredpanda.com25 / 52
Anzeige

„Frisch gestrichen“

Dieser graue Pullover konnte aber auch wirklich einen Spritzer Farbe vertragen.

Wer braucht schon eine Sitzheizung…

boredpanda.com26 / 52
Anzeige

… wenn er eine Sitzkühlung haben kann?

Ganz im Ernst Kollege, vielleicht hättest du mal lieber deinen Becher in den dafür vorgesehen Becherhalter getan und dein Hand-Desinfektionsmittel woanders aufbewahrt…

Auf einem Bein steht es sich schlecht…

boredpanda.com27 / 52
Anzeige

… auf gar keinem jedoch noch schlechter!

Viel interessanter finde ich jedoch das Buch. Heißt das wirklich: „Who moved my Cheese?“

Zurück ins Hotel-Mama?

boredpanda.com28 / 52
Anzeige

Am besten lässt sich diese Person nochmal von ihren Eltern zeigen, wie man eine Waschmaschine richtig bedient.

Die Mittagspause ist gelaufen

business-punk.com29 / 52
Anzeige

„Mein Sandwich ist in der Maschine stecken geblieben. Also habe ich einen Drink gekauft, der das Sandwich retten sollte. Verdammt!“

Wieviel Pech kann man bitte haben?!

Hoch kommen sie alle…

business-punk.com30 / 52
Anzeige

… runter hingegen nur die wenigsten.

Umlackieren für Dummies

imgur.com31 / 52
Anzeige

Und genau aus diesem Grund umfährt man Schlaglöcher lieber großzügig.

Eisberg voraus!

imgur.com32 / 52
Anzeige

Geduld ist eine Tugend! Wenn er noch ein paar Minuten gewartet hätte, hätte er sich diesen Uri Geller-Move wahrscheinlich schenken können.

Du hast doch nen Vogel!

imgur.com33 / 52
Anzeige

Autsch!

Härter als man denkt

Reddit / Mrrage3434 / 52
Anzeige

Das ist ja auch ein Brot- und kein Buttermesser. Manche Leute, ey…

Dosenlasche? Wohl eher Dosenlusche!

Reddit35 / 52
Anzeige

Du hattest einen verdammten Job, Dosenlasche!

Eieiei

Reddit / cuccacaali36 / 52
Anzeige

Das hätte das größte Omelett der Welt werden können…

Dieser Moment, wenn…

Reddit / dbspeltwrong4r37 / 52
Anzeige

… das ganze Universum gegen dich zu arbeiten scheint.

Was zum…?

Reddit / einp38 / 52
Anzeige

Was? Warum? Wie? Aber am wichtigsten: Will ich es überhaupt wissen?

Sag Cheese!

Reddit / ferqa-licious39 / 52
Anzeige

Und genau deswegen lässt man sein Blitzlicht niemals auf „Automatisch“ stehen.

Tschüss Kaution

Reddit / FowelBallz40 / 52
Anzeige

„Und genau deswegen verlangen Vermieter eine Kaution“

Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass ihr eure nicht mehr wiedersehen werdet…

Läuft (aus) bei dir!

Reddit / FrankTheTank36941 / 52
Anzeige

Naja, die Sitze hätten sowieso mal einen neuen Anstrich vertragen können.

Schaumparty

Reddit / iBleedorange42 / 52
Anzeige

„Sieht so aus, als hätte jemand zu viel Waschmittel in die Waschmaschine gemacht.“

Nicht nur sauber, sondern rein!

Schalt mal nen Gang runter!

Reddit / JakeBlanchy43 / 52
Anzeige

… oder du lässt es gleich ganz bleiben und läufst heute zur Arbeit.

Lektion gelernt!

Reddit / jopasny44 / 52
Anzeige

Ach was! Dank Apple Care ist das doch kein Problem, oder?

Voll durch den Wind

Reddit / KaylarYarmulke45 / 52
Anzeige

Was macht man eigentlich in so einer Situation? Den Baum fällen? Die Feuerwehr rufen? Auf den nächsten Tornado warten?

Sesam öffne dich… nicht

Reddit / KelseyLT46 / 52
Anzeige

Die beste Diebstahlsicherung lässt einfach gar keinen mehr in den Wagen.

Meisterkoch

Reddit / lisamartens47 / 52
Anzeige

Meine Mitbewohnerin sagt immer: „Es gibt nichts schlimmeres als Köche, die sich nicht trauen, ihre Gerichte ordentlich zu würzen!“ Vielleicht sollte ich die beiden mal miteinander bekannt machen…

Ich dachte immer, hier gibt es keine Nieten?!

Reddit / rafitamolin48 / 52
Anzeige

Dieser Moment, wenn selbst McDonalds dich vergessen hat.

Vater des Jahres?

Reddit / Scotthaslam1749 / 52
Anzeige

Wenn das die Mama mitkriegt…

So eine Scheiße!

Reddit / teeterz50 / 52
Anzeige

Sollte der Staubsaugerroboter die Wohnung nicht eigentlich sauberhalten?

NEEEEEEEEEEEEEEEIN!

Reddit / Hiveswap51 / 52
Anzeige

Bei uns auf dem Dorf galt der Grundsatz: Bier verschütten ist schlimmer als Vatermord! Das Gleiche gilt auch für Lasagne. Dafür kommst du in die Hölle, du Monster!

Das wird schon halten

Reddit / FowelBallz52 / 52
Anzeige

„Beweisstück A, das zeigt, warum man die Teile an der Wand befestigt“

Noch mehr Handwerker-Fails gibt es übrigens hier zu sehen.

Lesenswert
Anzeige