51 Snapchat-Fails von Leuten, deren Tag echt blöd gelaufen ist

Na, hattet ihr mal wieder einen schlechten Tag? Dann sind diese 51 Snapchat-Fails genau das Richtige, um euch wieder aufzumuntern.
Snapchat erlaubt es euch Schnappschüsse für wenige Sekunden mit euren Freunden zu teilen. Danach verschwinden die Bilder wieder im Internet-Nirvana. Diese kolossalen Snapchat-Fails hingegen werden wahrscheinlich auf ewig ihre Bahnen durch das Internet ziehen.
Wie gewonnen, so zerronnen
„Heute wird ein guter Tag“
„Vergesst, was ich gesagt habe“
Wie schafft man das nur?
Wenn du den Parkplatz für dich ganz alleine hast und dich trotzdem dafür entscheidest „an“ der Straßenlaterne zu parken.
Die reinste Kat(z)astrophe
„So sieht eine Niederlage aus“
Dann wird es wohl doch wieder ne Pizza vom Lieferservice…
Permanenter Energiespar-Modus
„Warum dauert das nur so lange?“
Solange dieser Lockenstab keinen Akku verbaut hat, kann das noch eine Weile dauern.
Gassi gehen oder eher Gassi schwimmen?
„Soll ichs ihm sagen?“
Wieso ist Spiky heute schon wieder so nass?
Quickcharge-Level OVER 9000!!!
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mama denkt, dass sie gerade ihr Handy auflädt“
Dieser verdammte Kabelsalat macht es einem aber auch wirklich nicht leicht…
Spieglein, Spieglein an der Wand…
„LOL, meine Freundin hat mich beim Schlafen erwischt.“
Also ich finde ja die Tatsache, dass er ein Foto NUR mit seinen Füßen machen kann, viel beeindruckender als seine imaginäre Freundin.
Hab‘ ich dich
„Mein Hund ist in meiner Falle gefangen“
Könnt ihr seinen verzweifelten Blick sehen?
Wenn du so einsam bist…
… dass du anfängst, dich mit einem Pelikan zu streiten.
Wie man den Hass seines Hundes auf sich zieht
Dieser verletzte und enttäuschte Blick und die Tatsache, dass sich der kleine die ganze Zeit nicht vom Fleck bewegt hat, macht einen echt fertig.
Der Kunde ist König
„Ja, ich bin angepisst! Das habe ich nicht gemeint!“
Sei vorsichtig mit dem, was du wir wünschst – es könnte in Erfüllung gehen.
Schon mal was von Privatsphäre gehört?
„Bin gerade aufgewacht und DAS war das erste, was ich gesehen habe.“
Nehmt euch ein Zimmer!
Kommunikationsprobleme
„Ich habe ihnen gesagt, dass mein Name Marc mit einem „C“ geschrieben wird“
Den Spitznamen wirst du nicht mehr los, Junge!
Nimm den Mund nicht so voll
„Hab versucht, ein Foto von meinem Eis zu machen. Wurde von einer Möwe gephotobombt“
Zumindest wird sie diesen Schnappschuss bestimmt NIEMALS vergessen.
Den Mund mit Seife auswaschen
„Die Vorteile meines Arbeitsplatzes“
„Es ist Seife“
Wer kommt denn auch bitte auf die Idee, Seife als Leckerei zu tarnen?!
Öhm…
„Entschuldigen Sie bitte. Hätten Sie einen Moment Zeit, um mit mir über unseren Herren und Erlöser Darkwing Duck zu reden?“ Wer übrigens ein großer Fan vom gefiederten Retter der Nacht war, sollte einen Blick auf diesen Artikel werfen. Hier haben wir für euch die besten Darkwing Duck-Sprüche zusammengefasst.
Hals- und Beinbruch
„Fürchte dich nicht davor, den nächsten großen Schritt zu machen“
„Soll das ein Witz sein?“
Auch Glückskekse haben Humor – wenn auch einen ganz speziellen.
Wer kann da schon widerstehen?
„Schau dir diesen Körper an“
Du hast da was im Gesicht…
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
„Frisch gestrichen“
Dieser graue Pullover konnte aber auch wirklich einen Spritzer Farbe vertragen.
Wer braucht schon eine Sitzheizung…
… wenn er eine Sitzkühlung haben kann?
Ganz im Ernst Kollege, vielleicht hättest du mal lieber deinen Becher in den dafür vorgesehen Becherhalter getan und dein Hand-Desinfektionsmittel woanders aufbewahrt…
Auf einem Bein steht es sich schlecht…
… auf gar keinem jedoch noch schlechter!
Viel interessanter finde ich jedoch das Buch. Heißt das wirklich: „Who moved my Cheese?“
Zurück ins Hotel-Mama?
Am besten lässt sich diese Person nochmal von ihren Eltern zeigen, wie man eine Waschmaschine richtig bedient.
Die Mittagspause ist gelaufen
„Mein Sandwich ist in der Maschine stecken geblieben. Also habe ich einen Drink gekauft, der das Sandwich retten sollte. Verdammt!“
Wieviel Pech kann man bitte haben?!
Umlackieren für Dummies
Und genau aus diesem Grund umfährt man Schlaglöcher lieber großzügig.
Eisberg voraus!
Geduld ist eine Tugend! Wenn er noch ein paar Minuten gewartet hätte, hätte er sich diesen Uri Geller-Move wahrscheinlich schenken können.
Härter als man denkt
Das ist ja auch ein Brot- und kein Buttermesser. Manche Leute, ey…
Dosenlasche? Wohl eher Dosenlusche!
Du hattest einen verdammten Job, Dosenlasche!
Dieser Moment, wenn…
… das ganze Universum gegen dich zu arbeiten scheint.
Was zum…?
Was? Warum? Wie? Aber am wichtigsten: Will ich es überhaupt wissen?
Sag Cheese!
Und genau deswegen lässt man sein Blitzlicht niemals auf „Automatisch“ stehen.
Tschüss Kaution
„Und genau deswegen verlangen Vermieter eine Kaution“
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass ihr eure nicht mehr wiedersehen werdet…
Läuft (aus) bei dir!
Naja, die Sitze hätten sowieso mal einen neuen Anstrich vertragen können.
Schaumparty
„Sieht so aus, als hätte jemand zu viel Waschmittel in die Waschmaschine gemacht.“
Nicht nur sauber, sondern rein!
Schalt mal nen Gang runter!
… oder du lässt es gleich ganz bleiben und läufst heute zur Arbeit.
Lektion gelernt!
Ach was! Dank Apple Care ist das doch kein Problem, oder?
Voll durch den Wind
Was macht man eigentlich in so einer Situation? Den Baum fällen? Die Feuerwehr rufen? Auf den nächsten Tornado warten?
Sesam öffne dich… nicht
Die beste Diebstahlsicherung lässt einfach gar keinen mehr in den Wagen.
Meisterkoch
Meine Mitbewohnerin sagt immer: „Es gibt nichts schlimmeres als Köche, die sich nicht trauen, ihre Gerichte ordentlich zu würzen!“ Vielleicht sollte ich die beiden mal miteinander bekannt machen…
Ich dachte immer, hier gibt es keine Nieten?!
Dieser Moment, wenn selbst McDonalds dich vergessen hat.
So eine Scheiße!
Sollte der Staubsaugerroboter die Wohnung nicht eigentlich sauberhalten?
NEEEEEEEEEEEEEEEIN!
Bei uns auf dem Dorf galt der Grundsatz: Bier verschütten ist schlimmer als Vatermord! Das Gleiche gilt auch für Lasagne. Dafür kommst du in die Hölle, du Monster!
Das wird schon halten
„Beweisstück A, das zeigt, warum man die Teile an der Wand befestigt“
