52 Stück für 9,99 Euro: Lidl verkauft heute Zubehör, das bald jeder brauchen wird

Kaum ein Haushalt kommt ohne sie aus – und ab dem 24. November bekommt ihr sie im XXL-Vorrat bei Lidl.

Ab dem 24. November verkauft Lidl das Philips-Power-Alkaline-Value-Pack im festlichen X-Mas-Design. Das Set enthält 52 Batterien – 40 Stück AA und 12 Stück AAA – und kostet nur 9,99 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro. Damit spart ihr satte 66 Prozent. Verpackt ist der Vorrat in einem festlich gestalteten Karton mit Weihnachtsmotiv, der sich auch als Geschenkidee eignet. Perfekt also, wenn zu Weihnachten viel Spielzeug verschenkt wird, wo oft die Batterien fehlen.

52 Batterien in zwei Größen bei Lidl. (© Lidl / Philips / Screenshot: GIGA)

Wie gut der Preis von Lidl ist, zeigt die Alternative bei Amazon:

Philips Batterien Set - 24x AA + 16x AAA Langlebige Alkaline-Batterien mit bis zu 10 Jahren Haltbarkeit, ideal für Fernbedienungen, Spielzeug und andere Geräte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 03:24 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Empfehlenswert für Haushalte mit vielen batteriebetriebenen Geräten: Ideal für Fernbedienungen, Taschenlampen oder Kinderspielzeug.

Empfehlenswert für Weihnachtsfans: Wer seine Wohnung mit Lichterketten und leuchtender Deko schmückt, profitiert von einem großen Vorrat.

Weniger geeignet für umweltbewusste Nutzer: Wer lieber auf wiederaufladbare Akkus setzt, sollte dieses Set aus Einwegbatterien überspringen.

Gerade in der Weihnachtszeit sind Batterien plötzlich überall gefragt – in blinkenden Sternen, sprechenden Plüschtieren oder elektrischen Kerzen. Mit dem Philips-Set seid ihr gut gewappnet und müsst keine Notkäufe zwischen den Feiertagen mehr einplanen.

Die Alkaline-Batterien sollen laut Hersteller ihre Leistung bis zu zehn Jahre lang behalten, wenn sie unbenutzt gelagert werden. Damit eignen sie sich auch perfekt für den Vorratsschrank. Philips setzt auf eine solide Qualität, die zuverlässig Energie für Geräte mit mittlerem bis hohem Verbrauch liefert.

Neben dem deutlichen Preisvorteil punktet das Set mit seiner Präsentation im weihnachtlichen Designkarton – ein seltenes Beispiel dafür, dass selbst Alltagsprodukte saisonal richtig Freude machen können. Wer also rechtzeitig zum Advent vorsorgt, spart nicht nur Geld, sondern hat im Zweifel auch das passende kleine Geschenk parat.

