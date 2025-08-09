53 Menschen machen sich zum Affen beim Versuch ihren Spiegel bei Kleinanzeigen zu verkaufen

© reddit /deluxedreamer /taurhiphanae 1 / 53

Spiegel zu fotografieren ist eine Kunst. Man sollte vermeiden, sich selbst darin zu spiegeln, aber auch, die ganze verdreckte Bude darin zu zeigen. Es ist auch zu empfehlen, sich dabei vollständig zu bekleiden, die Hose nicht zu vergessen und auf hinterhältige Spiegelungen in anderen Flächen zu achten.

Hier zeigen wir euch reichlich Beispiele, bei denen das nicht beachtet wurde.

Tipp: Wenn ihr nicht allein seid… die NSFW-Aufnahmen haben wir nach hinten gestellt.