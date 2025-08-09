Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 53 Menschen machen sich zum Affen beim Versuch ihren Spiegel bei Kleinanzeigen zu verkaufen

Marco Kratzenberg
11 min Lesezeit
© reddit /deluxedreamer /taurhiphanae1 / 53
Spiegel zu fotografieren ist eine Kunst. Man sollte vermeiden, sich selbst darin zu spiegeln, aber auch, die ganze verdreckte Bude darin zu zeigen. Es ist auch zu empfehlen, sich dabei vollständig zu bekleiden, die Hose nicht zu vergessen und auf hinterhältige Spiegelungen in anderen Flächen zu achten.

Hier zeigen wir euch reichlich Beispiele, bei denen das nicht beachtet wurde.

Tipp: Wenn ihr nicht allein seid… die NSFW-Aufnahmen haben wir nach hinten gestellt.

Der Müll kommt später raus

© reddit/king-violet2 / 53
Jetzt schnell den Spiegel fotografieren, der Müll kommt später raus.

Das ist nicht Arielle!

© reddit/WhichWayzUp3 / 53
Aquarien spiegeln auch. Eine gute Gelegenheit, sich ein Hemd anzuziehen.

Keiner hat’s gesehen

© reddit/Clumsy-Bubble4 / 53
Vor dem Foto schnell noch den BH aufheben. Den muss ja keiner sehen.

Nichtraucherhaushalt

© reddit/dr_whet_faertz5 / 53
Bei dieser Anzeige erübrigt sich der Zusatz „Nichtraucherhaushalt“.

Sockenhalter

© reddit/launie3576 / 53
Der Begriff „Sockenhalter“ bekommt hier eine ganz neue Bedeutung

It’s a trap

© reddit/sexslaveforgod7 / 53
Vorsicht, Falle: Hier wird das Bild verkauft, nicht der Spiegel.

Pixel-Arm

© reddit/ObModder8 / 53
Clever gemacht… so kann den Arm keiner erkennen!

Bikini-Man

© reddit/hardware54349 / 53
Durch cleveres Marketing versucht er, seinen Spiegel zu verkaufen.

Tür-Versteck

© reddit/oregan_w0010 / 53
Hier stellen sich viele Fragen. Nach vorn drängelt sich „Warum“? Warum baut er die Toilettentür aus, um sich dahinter zu verstecken?

Unsere Toilette

© reddit/DungeonsnClowns11 / 53
Bestimmt hätte man dort so viel spiegeln können – gewonnen hat die Toilette.

Fuß-Schuss

© reddit/bpekalp12 / 53
Hier sieht man nicht mal die Hand der Fotografin – weil sie das Handy mit dem Fuß gehalten hat!

Ganzkörper-Einsatz

© reddit/digitalfrost7213 / 53
Der Spiegel zeigt meinen ganzen Körper. Hier ist der Beweis!

Sooo hoch

© reddit/HamiltonLBBH14 / 53
So hoch ist der Spiegel? Ich kann auch im Stehen pinkeln? Keine Ahnung, was uns die junge Dame da zeigen möchte, aber der Spiegel ist ein Schnäppchen!

Zweitspiegel

© reddit/tanny_manny15 / 53
Der Mann der Fotografin konnte sich fast aus dem Spiegelbild stehlen. Allerdings vergaß er den zweiten Spiegel.

Mach schnell!

© reddit/kennypea4516 / 53
Dieser verdammt große Spiegel ist auch verdammt schwer – also beeil dich mit dem Foto!

Laaaang

© reddit/kennypea4517 / 53
In Ermangelung eines Zollstocks kann man als Skala auch schon mal seine Freundin nehmen.

Links und rechts

© reddit/kennypea4518 / 53
Wie soll sie merken, dass sie mal wieder zwei verschiedene Socken trägt – wenn der Spiegel weg ist?

Haltung

© reddit/Itskurnsstupid_19 / 53
Manchmal ist Fotografie nur eine Frage der perfekten Haltung.

Fußspitze

© reddit/nememess20 / 53
Und natürlich kommts auch darauf an, dass die Haltung elegant ist!

Du nimmst das Baby!

© reddit/queuedUp21 / 53
Die Rollen sind gerecht verteilt: Sie verkauft den Spiegel – er füttert das Baby unterdessen.

Hue Hä Hääää

© reddit/taurhiphanae22 / 53
Und so seht ihr aus, wenn ihr meinen Spiegel kauft…

Gnihihihi

© reddit/funnymonkey199723 / 53
Oder eben so…

Wechdamit!

© reddit/c-c-c-c-CatchTheWave24 / 53
Da der Spiegel ihre Knie immer unvorteilhaft gezeigt hatte, wollte sie ihn endlich loswerden.

Ich bin dein Spiegelbild!

© reddit/deluxedreamer25 / 53
Auch Lord Vader trennte sich später von überflüssigen Möbelstücken.

Ein Spiegel fürs Jugendamt

© reddit/Marc018926 / 53
Man fragt sich unwillkürlich, was der kleine Kerl in seinem kurzen Leben schon alles sehen musste.

Klo-Akrobatik

© reddit/queuedUp27 / 53
Man muss schon genau hinsehen, um zu erfahren, wie dieses Bild zustande gekommen ist: Aufs Klo setzen, die Beine nach rechts und links wegspreizen und… Schuss!

Sperrangelweit

© reddit/discodaz878728 / 53
Spiegel sauber gemacht? Check!

Glasreiniger und Schwamm weggeräumt? Nope.

Hose vor dem Foto zugemacht? Ähmmm...

Huhu

© reddit/guineaparade29 / 53
Neben mir könntest Du liegen… aber du musstest ja eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirken.

PINK!

© reddit/bpmiller17630 / 53
Der Spiegel muss weg, weil sein Rahmen weder Pink noch Lila ist.

Barbies Unterhose

© reddit/jubjub6431 / 53
Tipp für alle Töchter: Lasst eure spiegelnden Zauberstäbe nicht von eurem seltsamen Papa fotografieren.

Freddys Spiegel

© reddit-fuckthesysten-freddy.jpg32 / 53
So hätte es möglicherweise ausgesehen, wenn der junge Freddy Mercury früher Spiegel verkauft hätte.

Hund wird nicht mit verkauft

© reddit/Jackjackhughesa12333 / 53
Er verkauft mehrere Spiegel und hat für sich und den Hund verschiedene Verkaufs-Kostüme.

Sneaky

Twitter / SivMajor34 / 53
Der Ersteller hat hier eigentlich alles richtig gemacht. Das Foto bringt uns dennoch zum Schmunzeln, da das Smartphone wie ein kleiner Spion aus dem Treppenhaus herauslugt.

Mini-Beine

35 / 53
Haha, ob Zufall oder gewollt – das sieht herrlich komisch aus! Sogar die T-Shirtfarben stimmen überein.

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

36 / 53
Wie lässt sich dieses Portal zum Spiegelland öffnen? Es muss doch einen Eingang geben?

Gut ausgestattet

37 / 53
Ist bei diesem Angebot noch eine Preisverhandlung möglich?

Eine Frage der Perspektive

38 / 53
Was dieser Spiegel wohl schon alles gesehen hat?

Ab hier beginnen die nicht ganz „jugendfreien“ Spiegelungen…

Ohne Hose?

© reddit/RAMCADO39 / 53
Wir alle hoffen, dass da doch eine Hose im Spiel ist.

Nackt-TV

© reddit/ravvvvvvvvvvvvvvvvvv40 / 53
In meinem Fernseher sehe ich nur noch Nackte – der muss weg.

Mikrowelle

© reddit/lushialon41 / 53
In Israel kann es heiß werden – auch beim Verkauf von Mikrowellenherden.

Die Crocs

© reddit/ellielain42 / 53
Bei diesem Bild sind die Crocs nur das Sahnehäubchen.

Alles Tip Top

© reddit/Craynie43 / 53
Da sieht alles so ordentlich aus… und dann sowas!

Hose oder nicht?

© reddit/LovieLovoa44 / 53
Trägt sie nun eine Hose, oder doch nicht?

Oval

© reddit-flashnet45 / 53
Sie hat einen ovalen Spiegel. Der spiegelt echt alles!

Ein Kessel Nacktes

© reddit/rattechnology46 / 53
Wenn man genau hinguckt – aber will man das?

Bild oder Spiegel

© reddit/Darloboy47 / 53
Es könnte auch ein Bild einer nackten Frauenbrust sein. Vermutlich aber nicht ;-)

Emoji

© reddit/panon48 / 53
Wenigstens hat sie das Gesicht der Kindes unkenntlich gemacht.

Spiegel sagen die Wahrheit

© reddit/Marc018949 / 53
Spiegel sind dazu da, um zu spiegeln. Das tun sie. Sie stellen keine Fragen. Fragen wie etwa „Warum nur?“

Selbstzensur

© reddit/Tucko2950 / 53
Sean hat einen Spiegel zu verkaufen. So wird er euch empfangen. Ihr seid gewarnt.

Ich und …

© elitedaily.com51 / 53
Sie hat sogar daran gedacht, das Gesicht zu verdecken. Wäre sie doch nur sonst auch so sorgfältig…

Eiskalt

© reddit/somestpdrussian52 / 53
Zum Glück ist die Oberfläche des Kühlschranks nicht hochglänzend.

3 Betten, 2 Bäder

© reddit/byPCP53 / 53
Davon präsentieren wir euch kein größeres Foto. Aber diese Hausbesitzerin ist definitiv ein Fan der Freikörperkultur.

