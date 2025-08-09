53 Menschen machen sich zum Affen beim Versuch ihren Spiegel bei Kleinanzeigen zu verkaufen

Spiegel zu fotografieren ist eine Kunst. Man sollte vermeiden, sich selbst darin zu spiegeln, aber auch, die ganze verdreckte Bude darin zu zeigen. Es ist auch zu empfehlen, sich dabei vollständig zu bekleiden, die Hose nicht zu vergessen und auf hinterhältige Spiegelungen in anderen Flächen zu achten.
Hier zeigen wir euch reichlich Beispiele, bei denen das nicht beachtet wurde.
Tipp: Wenn ihr nicht allein seid… die NSFW-Aufnahmen haben wir nach hinten gestellt.
Der Müll kommt später raus
Jetzt schnell den Spiegel fotografieren, der Müll kommt später raus.
Das ist nicht Arielle!
Aquarien spiegeln auch. Eine gute Gelegenheit, sich ein Hemd anzuziehen.
Keiner hat’s gesehen
Vor dem Foto schnell noch den BH aufheben. Den muss ja keiner sehen.
Nichtraucherhaushalt
Bei dieser Anzeige erübrigt sich der Zusatz „Nichtraucherhaushalt“.
Sockenhalter
Der Begriff „Sockenhalter“ bekommt hier eine ganz neue Bedeutung
It’s a trap
Vorsicht, Falle: Hier wird das Bild verkauft, nicht der Spiegel.
Bikini-Man
Durch cleveres Marketing versucht er, seinen Spiegel zu verkaufen.
Tür-Versteck
Hier stellen sich viele Fragen. Nach vorn drängelt sich „Warum“? Warum baut er die Toilettentür aus, um sich dahinter zu verstecken?
Unsere Toilette
Bestimmt hätte man dort so viel spiegeln können – gewonnen hat die Toilette.
Fuß-Schuss
Hier sieht man nicht mal die Hand der Fotografin – weil sie das Handy mit dem Fuß gehalten hat!
Ganzkörper-Einsatz
Der Spiegel zeigt meinen ganzen Körper. Hier ist der Beweis!
Sooo hoch
So hoch ist der Spiegel? Ich kann auch im Stehen pinkeln? Keine Ahnung, was uns die junge Dame da zeigen möchte, aber der Spiegel ist ein Schnäppchen!
Zweitspiegel
Der Mann der Fotografin konnte sich fast aus dem Spiegelbild stehlen. Allerdings vergaß er den zweiten Spiegel.
Mach schnell!
Dieser verdammt große Spiegel ist auch verdammt schwer – also beeil dich mit dem Foto!
Laaaang
In Ermangelung eines Zollstocks kann man als Skala auch schon mal seine Freundin nehmen.
Links und rechts
Wie soll sie merken, dass sie mal wieder zwei verschiedene Socken trägt – wenn der Spiegel weg ist?
Haltung
Manchmal ist Fotografie nur eine Frage der perfekten Haltung.
Fußspitze
Und natürlich kommts auch darauf an, dass die Haltung elegant ist!
Du nimmst das Baby!
Die Rollen sind gerecht verteilt: Sie verkauft den Spiegel – er füttert das Baby unterdessen.
Wechdamit!
Da der Spiegel ihre Knie immer unvorteilhaft gezeigt hatte, wollte sie ihn endlich loswerden.
Ich bin dein Spiegelbild!
Auch Lord Vader trennte sich später von überflüssigen Möbelstücken.
Ein Spiegel fürs Jugendamt
Man fragt sich unwillkürlich, was der kleine Kerl in seinem kurzen Leben schon alles sehen musste.
Klo-Akrobatik
Man muss schon genau hinsehen, um zu erfahren, wie dieses Bild zustande gekommen ist: Aufs Klo setzen, die Beine nach rechts und links wegspreizen und… Schuss!
Sperrangelweit
Spiegel sauber gemacht? Check!
Glasreiniger und Schwamm weggeräumt? Nope.
Hose vor dem Foto zugemacht? Ähmmm...
Huhu
Neben mir könntest Du liegen… aber du musstest ja eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirken.
PINK!
Der Spiegel muss weg, weil sein Rahmen weder Pink noch Lila ist.
Barbies Unterhose
Tipp für alle Töchter: Lasst eure spiegelnden Zauberstäbe nicht von eurem seltsamen Papa fotografieren.
Freddys Spiegel
So hätte es möglicherweise ausgesehen, wenn der junge Freddy Mercury früher Spiegel verkauft hätte.
Hund wird nicht mit verkauft
Er verkauft mehrere Spiegel und hat für sich und den Hund verschiedene Verkaufs-Kostüme.
Sneaky
Der Ersteller hat hier eigentlich alles richtig gemacht. Das Foto bringt uns dennoch zum Schmunzeln, da das Smartphone wie ein kleiner Spion aus dem Treppenhaus herauslugt.
Mini-Beine
Haha, ob Zufall oder gewollt – das sieht herrlich komisch aus! Sogar die T-Shirtfarben stimmen überein.
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
Wie lässt sich dieses Portal zum Spiegelland öffnen? Es muss doch einen Eingang geben?
Eine Frage der Perspektive
Was dieser Spiegel wohl schon alles gesehen hat?
Ab hier beginnen die nicht ganz „jugendfreien“ Spiegelungen…
Nackt-TV
In meinem Fernseher sehe ich nur noch Nackte – der muss weg.
Mikrowelle
In Israel kann es heiß werden – auch beim Verkauf von Mikrowellenherden.
Bild oder Spiegel
Es könnte auch ein Bild einer nackten Frauenbrust sein. Vermutlich aber nicht ;-)
Spiegel sagen die Wahrheit
Spiegel sind dazu da, um zu spiegeln. Das tun sie. Sie stellen keine Fragen. Fragen wie etwa „Warum nur?“
Selbstzensur
Sean hat einen Spiegel zu verkaufen. So wird er euch empfangen. Ihr seid gewarnt.
Ich und …
Sie hat sogar daran gedacht, das Gesicht zu verdecken. Wäre sie doch nur sonst auch so sorgfältig…
Eiskalt
Zum Glück ist die Oberfläche des Kühlschranks nicht hochglänzend.