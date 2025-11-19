55 Euro Rabatt bei Amazon: Diese Lichterkette macht euren Weihnachtsbaum zum absoluten Hingucker

Die Suche nach der perfekten Weihnachtsbeleuchtung könnte mit dieser Govee-Lichterkette bei Amazon ein Ende haben.

Die smarte Weihnachtsbaum-Lichterkette von Govee sorgt mit 480 LEDs für eine beeindruckende Beleuchtung. Aktuell könnt ihr sie bei Amazon günstiger bekommen: Statt der üblichen 129,99 Euro kostet sie mit einem 55-Euro-Rabattcoupon nur noch 74,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich die Weihnachtsbaum-Lichterkette bei Amazon?

Für Technik-Begeisterte, die ihr Smart-Home-System auch auf die Weihnachtsdeko ausweiten möchten.

Für Kreative und Party-Gastgeber, die mit über 60 Szenenmodi, Musik-Synchronisation und KI-generierten Lichtshows für eine besondere Atmosphäre sorgen wollen.

Nicht für kleinere Bäume unter 2 Meter geeignet.

Die Lichterkette besteht aus 24 einzelnen Strängen, die jeweils zwei Meter lang sind und sich für Bäume mit einer Höhe zwischen zwei und zweieinhalb Metern eignen. Sie lässt sich ganz einfach oben auf den Weihnachtsbaum montieren, die Lichterstränge fallen dann gleichmäßig nach unten.

Dank der sogenannten RGBIC-Technologie kann jeder Strang mehrere Farben gleichzeitig darstellen, was komplexe und fließende Lichteffekte ermöglicht.

Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Govee-Home-App auf dem Smartphone oder per Sprachbefehl an Alexa. Dadurch lassen sich nicht nur Farben und Helligkeit anpassen, sondern auch spezielle Modi aktivieren.

Im Musikmodus reagieren die Lichter beispielsweise auf den Takt von Liedern, was besonders auf Weihnachtsfeiern für Stimmung sorgen kann. Ein weiteres Merkmal ist die „AI Light Show“, mit der die App aus Text-, Audio- oder Bildeingaben eigenständig neue Lichteffekte kreiert.

Die Installation wird durch mitgeliefertes Zubehör wie Montageringe und Kabelbinder erleichtert. Die Lichterkette ist nach IP65 als wasserdicht zertifiziert, sodass sie nicht nur drinnen, sondern auch für einen Baum im Garten oder auf der Terrasse genutzt werden kann. Das 3,5 Meter lange Stromkabel bietet dabei ausreichend Flexibilität bei der Platzierung.

Govee-Lichterkette begeistert Amazon-Kunden

Auf Amazon hat die besondere Weihnachtsbaum-Lichterkette eine Wertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen. Kunden loben die Verarbeitung sowie die optischen Effekte, die sich damit erzeugen lassen. Auch die App kommt bei den meisten Nutzern gut weg.

