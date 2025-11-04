6 Jahre später: Samsung hat endlich wieder ein Smartphone gebaut, das ich kaufen würde

Sechs Jahre und viele Pixel-Handys später, könnte Samsung mich mit einem einzigartigen Smartphone zurückgewinnen.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Ich erinnere mich noch genau an mein letztes Samsung-Smartphone, das ich gekauft habe – das Galaxy Note 9. Ende 2018 erschienen und 2019 von mir in einer Aktion gekauft. Das war damals ein echtes Arbeitstier, groß, kantig, mächtig. Danach war Schluss. Samsung hatte mich verloren. Ich wechselte zu Google. Das Galaxy Z TriFold könnte mich wieder für Samsung begeistern – wenn es denn kommt.

Samsung Galaxy Z TriFold wäre voll mein Ding

Das Galaxy Z TriFold ist Samsungs erstes Smartphone mit zwei Scharnieren. Es lässt sich zweimal falten, sodass aus einem kompakten Smartphone im Handumdrehen ein Tablet wird. Kein dicker Brocken wie frühere Foldables, sondern erstaunlich dünn, fast elegant. Und ja – das sieht endlich nach etwas aus, das ich wieder in die Hand nehmen möchte.

Nach Jahren, in denen Samsung jedes Jahr ein neues Fold oder Flip herausbrachte, das kaum anders wirkte, ist das Galaxy Z TriFold in meinen Augen plötzlich ein echter Innovationssprung. Im Gegensatz zum Galaxy Z Fold, wo ich für mich den echten Mehrwert nie verstanden habe, liefert das doppelt faltbare Smartphone diesen eindeutig. Ich bekomme ein normales Smartphone, das sich zu einem großen Tablet ausklappen lässt, mit dem ich wirklich etwas anfangen kann.

Im Video wird das Galaxy Z TriFold im Detail gezeigt:

Kommt das Galaxy Z TriFold zu uns?

Samsung hat das Galaxy Z TriFold zwar gezeigt, aber noch keine technischen Daten, Verfügbarkeiten oder einen Preis genannt. Das sind natürlich wichtige Parameter, die ebenfalls darüber entscheiden werden, ob ich das Gerät kaufe. Es ist noch nicht einmal sicher, ob das Handy den Weg nach Deutschland findet.

Wenn ich jemandem ein Smartphone empfehle, dann ist es meist ein A-Klasse-Modell von Samsung, weil es damit nie wirklich Probleme gibt und es für den Alltag perfekt dimensioniert ist. Ich persönlich will aber mehr – und das Galaxy Z TriFold wäre genau richtig. Vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern auch anderen Samsung-Fans, die sich damit endlich wieder für ein Samsung-Handy begeistern können.