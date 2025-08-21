6 nützliche Gesten fürs iPhone – und eine Funktion für den Notfall

Der weiße Balken unten in iOS ist der Home Indicator. Um zwischen Apps zu wechseln, schiebe ich ihn hoch. Aber wusstet ihr auch, dass ihr den Balken einfach zu Seite verschieben könnt, um direkt zwischen benutzten Apps wechseln? Geht vor und zurück.

Ewige Listen oder Bildergalerien bedeuten ewiges Wischen? Nee. Ihr könnt den Scrollbalken gedrückt lassen, um schneller zu Scrollen. Und wenn ihr von unten wieder hoch wollt? Tippt auf die Uhr, um nach ganz oben zu springen.

“Multi-select by stacking” bedeutet, dass ihr Stapeln könnt, zum Beispiel in der Fotos-App: Einzelnes Foto gedrückt halten, leicht zur Seite bewegen … und mit der anderen Hand weitere Fotos hinzufügen. Diese Mehrfachauswahl könnt ihr sogar in einer anderen App droppen, beispielsweise als Anhang für eine Message oder eine Notiz.

Wie geht zoomen wie ein Boss in Maps? Ganz klar, mit einem Finger! Gedrückt halten und dann hoch oder runterbewegen. Geht in Apple Karten, aber auch in Google Maps.

Nur eine Hand frei? Home Indicator nach unten wischen, dann verschiebt sich der gesamte Content, sodass ihr mit dem Daumen easy rankommt.

Okay, absurdes Horrorszenario. Aber stellt euch vor, ihr werdet von bösen Aliens entführt und die wollen das iPhone mit eurem Gesicht entsperren. Dann hilft entweder, ein Auge zu schließen, weil dann Face-ID nicht funktioniert. Oder … 5x die Powertaste drücken. Dann seht ihr den Screen mit dem Notruf. Was man nicht sieht: Jetzt ist gleichzeitig Face-ID deaktiviert worden. Entsperren geht nur noch mit Zahlencode.