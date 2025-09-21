6 wilde Verkehrsregeln aus dem Ausland, die Deutsche unbedingt beachten müssen

Wer im Ausland Urlaub macht, muss sich auch an die örtlichen Verkehrsregeln halten.© Getty Images – Jacob Wackerhausen / Bearbeitung: GIGA 1 / 7

Andere Länder, andere Vorschriften: Manche Verkehrsregeln wirken skurril – sind aber amtlich bestätigt.

Ob Blaulichtsteuer in Österreich oder Halbpreis-Knöllchen in Spanien – die Welt des Straßenverkehrs ist voller absurder Regeln. Was für Einheimische Alltag ist, sorgt bei Reisenden oft für offene Münder und Kopfschütteln.

Wer glaubt, nur deutsche Knöllchen seien streng, irrt: Manche Länder haben Vorschriften, die fast schon nach Satire klingen. Wir haben die schrägsten, aber offiziell bestätigten Verkehrsregeln zusammengesammelt.