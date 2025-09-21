Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. 6 wilde Verkehrsregeln aus dem Ausland, die Deutsche unbedingt beachten müssen

6 wilde Verkehrsregeln aus dem Ausland, die Deutsche unbedingt beachten müssen

Robert Kohlick
Robert Kohlick,
2 min Lesezeit
Polizist schaut Ausweis an
Wer im Ausland Urlaub macht, muss sich auch an die örtlichen Verkehrsregeln halten.© Getty Images – Jacob Wackerhausen / Bearbeitung: GIGA1 / 7
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Andere Länder, andere Vorschriften: Manche Verkehrsregeln wirken skurril – sind aber amtlich bestätigt.

Ob Blaulichtsteuer in Österreich oder Halbpreis-Knöllchen in Spanien – die Welt des Straßenverkehrs ist voller absurder Regeln. Was für Einheimische Alltag ist, sorgt bei Reisenden oft für offene Münder und Kopfschütteln.

Wer glaubt, nur deutsche Knöllchen seien streng, irrt: Manche Länder haben Vorschriften, die fast schon nach Satire klingen. Wir haben die schrägsten, aber offiziell bestätigten Verkehrsregeln zusammengesammelt.

Österreich: Blaulicht? 36 Euro, bitte!

Mein Grundeinkommen verlost regelmäßig Geld.
Polizei bei einem einfachen Unfall in Österreich? Besser nicht.© pixabay / martaposemuckel2 / 7
Anzeige

Österreich: Wer bei Unfällen mit reinem Sachschaden die Polizei ruft, obwohl die Unfallbeteiligten auch einfach ihre Daten austauschen könnten, zahlt die Unfallmeldegebühr – pauschal 36 Euro.

Spanien: So kosten Strafen nur die Hälfte

Big Profit. Happy Young Asian Woman Covering Face With Dollar Cash Fan, Lucky Millennial Korean Female Holding Lots Of Money, Gor Prize, Standing Isolated Over Pink Background, Closeup Shot
So könnt ihr ordentlich Geld sparen.© Getty Images – Prostock-Studio3 / 7
Anzeige

Spanien: Knöllchen rasch zahlen? Innerhalb von 20 Tagen gibt’s stolze 50 % Rabatt. Aber: Wer innerhalb der Frist zahlt, verzichtet auf seinen Anspruch auf die Einreichung eines Einspruchs.

Spanien: Kippe ausm Fenster? 500 Euro und 6 Punkte!

Woman smoking a cigarette at the wheel of a car.
Wer im Auto raucht, sollte seine Kippe lieber nicht aus dem Fenster schmeißen.© Getty Images – Matthias Lindner4 / 7
Anzeige

Spanien: Zigarettenstummel oder Müll auf die Straße? 500 Euro Strafe + 6 Punkte – fertig. Zum Vergleich: Auch in Deutschland müsst ihr Strafe zahlen, diese fällt jedoch deutlich geringer aus und ihr müsst keine Punkte befürchten.

Frankreich: Ohr frei am Steuer!

Talking with client. Handsome businessman in full suit adjusting headphones while driving a car. Business concept. Transportation. Driver
Kopfhörer am Steuer in Frankreich? Keine gute Idee.© Getty Images – LanaStock5 / 7
Anzeige

Frankreich: Kopfhörer/Ohrstöpsel beim Fahren verboten – Ausnahme: fest verbaute Systeme.

In Deutschland sieht das etwas anders aus: Hier dürft ihr mit euren Kopfhörern am Steuer unterwegs sein – aber nur, wenn eure Musik oder Podcast nicht so laut ist, dass ihr wichtige Signale wie Hupen oder ein Martinshorn aus eurer Umgebung überhört.

Norwegen: Spikes kosten extra

winter auto fahren eis schnee
Wer mit Spikes herumfährt, muss zahlen.© IMAGO / Cavan Images6 / 7
Anzeige

In Deutschland ist das Fahren mit Spikes mit wenigen Ausnahmen verboten. In Norwegen sieht das anders aus – kein Wunder bei dem doch eher kühlen Klima im Land.

Trotzdem gilt: Wer in Oslo, Stavanger, Bergen, Krisiansand oder Trondheim und Umgebung zwischen November und Ende April mit Spikes unterwegs ist, muss eine Gebühr zahlen – schließlich reißen die spitzen Reifen die Straße auf. Für die komplette Saison werden Kosten von 1.400 Norwegische Kronen fällig, umgerechnet rund 120 Euro.

Philippinen: Kennzeichen entscheidet, wann man fahren darf

Collection of European license plates from various countries.
Euer Kennzeichen bestimmt, wann ihr euer Auto fahren dürft© Getty Images – yurii_zym7 / 7
Anzeige

Philippinen: Das „Number Coding“ sperrt Autos je nach Endziffer zwischen 7 Uhr früh und 19 Uhr abends von der Verkehrsteilnahme:

  • Endziffer 1 & 2: Fahrverbot am Montag
  • Endziffer 3 & 4: Fahrverbot am Dienstag
  • Endziffer 5 & 6: Fahrverbot am Mittwoch
  • Endziffer 7 & 8: Fahrverbot am Donnerstag
  • Endziffer 9 & 0: Fahrverbot am Freitag

Natürlich gibt es diverse Ausnahmeregelungen, aber wer sich nicht an die Vorgabe hält, muss 300 Philipinische Peso zahlen – umgerechnet rund 4,50 Euro.

Lesenswert
Anzeige