6 wilde Verkehrsregeln aus dem Ausland, die Deutsche unbedingt beachten müssen

Andere Länder, andere Vorschriften: Manche Verkehrsregeln wirken skurril – sind aber amtlich bestätigt.
Ob Blaulichtsteuer in Österreich oder Halbpreis-Knöllchen in Spanien – die Welt des Straßenverkehrs ist voller absurder Regeln. Was für Einheimische Alltag ist, sorgt bei Reisenden oft für offene Münder und Kopfschütteln.
Wer glaubt, nur deutsche Knöllchen seien streng, irrt: Manche Länder haben Vorschriften, die fast schon nach Satire klingen. Wir haben die schrägsten, aber offiziell bestätigten Verkehrsregeln zusammengesammelt.
Österreich: Blaulicht? 36 Euro, bitte!
Österreich: Wer bei Unfällen mit reinem Sachschaden die Polizei ruft, obwohl die Unfallbeteiligten auch einfach ihre Daten austauschen könnten, zahlt die Unfallmeldegebühr – pauschal 36 Euro.
Spanien: So kosten Strafen nur die Hälfte
Spanien: Knöllchen rasch zahlen? Innerhalb von 20 Tagen gibt’s stolze 50 % Rabatt. Aber: Wer innerhalb der Frist zahlt, verzichtet auf seinen Anspruch auf die Einreichung eines Einspruchs.
Spanien: Kippe ausm Fenster? 500 Euro und 6 Punkte!
Spanien: Zigarettenstummel oder Müll auf die Straße? 500 Euro Strafe + 6 Punkte – fertig. Zum Vergleich: Auch in Deutschland müsst ihr Strafe zahlen, diese fällt jedoch deutlich geringer aus und ihr müsst keine Punkte befürchten.
Frankreich: Ohr frei am Steuer!
Frankreich: Kopfhörer/Ohrstöpsel beim Fahren verboten – Ausnahme: fest verbaute Systeme.
In Deutschland sieht das etwas anders aus: Hier dürft ihr mit euren Kopfhörern am Steuer unterwegs sein – aber nur, wenn eure Musik oder Podcast nicht so laut ist, dass ihr wichtige Signale wie Hupen oder ein Martinshorn aus eurer Umgebung überhört.
Norwegen: Spikes kosten extra
In Deutschland ist das Fahren mit Spikes mit wenigen Ausnahmen verboten. In Norwegen sieht das anders aus – kein Wunder bei dem doch eher kühlen Klima im Land.
Trotzdem gilt: Wer in Oslo, Stavanger, Bergen, Krisiansand oder Trondheim und Umgebung zwischen November und Ende April mit Spikes unterwegs ist, muss eine Gebühr zahlen – schließlich reißen die spitzen Reifen die Straße auf. Für die komplette Saison werden Kosten von 1.400 Norwegische Kronen fällig, umgerechnet rund 120 Euro.
Philippinen: Kennzeichen entscheidet, wann man fahren darf
Philippinen: Das „Number Coding“ sperrt Autos je nach Endziffer zwischen 7 Uhr früh und 19 Uhr abends von der Verkehrsteilnahme:
- Endziffer 1 & 2: Fahrverbot am Montag
- Endziffer 3 & 4: Fahrverbot am Dienstag
- Endziffer 5 & 6: Fahrverbot am Mittwoch
- Endziffer 7 & 8: Fahrverbot am Donnerstag
- Endziffer 9 & 0: Fahrverbot am Freitag
Natürlich gibt es diverse Ausnahmeregelungen, aber wer sich nicht an die Vorgabe hält, muss 300 Philipinische Peso zahlen – umgerechnet rund 4,50 Euro.