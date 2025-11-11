60 Euro bei Amazon sparen: 30-Meter-Lichterkette bringt Weihnachten zu euch nach Hause

Eine smarte Lichterkette von Govee kann für die perfekte Weihnachtsstimmung sorgen – und bei Amazon könnt ihr beim Kauf jetzt satte 60 Euro sparen.

Wenn es bei euch extra-weihnachtlich zugehen soll, kann eine smarte Lichterkette helfen – so könnt ihr ganz einfach per App für die perfekte Beleuchtung und Stimmung sorgen. Bei Amazon gibt es eine 30 Meter lange Lichterkette von Govee jetzt bereits für nur 109,99 Euro statt 169,99 Euro. Dazu müsst ihr nur den Coupon auf der Produktseite aktivieren (bei Amazon ansehen).

Govee Lichterkette Die 30 Meter lange Lichterkette von Govee hat jede Menge smarte Features zu bieten und ist mit einem Coupon schon deutlich günstiger zu haben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:40 Uhr

Für wen lohnt sich die Govee-Lichterkette bei Amazon?

Für alle, die nach einer smarten Lichterkette suchen.

Für alle, die bereits Govee-Lichter bei sich zuhause haben.

Nicht geeignet, wenn ihr mit einer regulären Lichterkette zufrieden seid.

Die Lichterkette von Govee bietet 375 LEDs auf 30 Metern Länge. Die Lichter können per App ganz nach euren persönlichen Vorlieben angepasst und verstellt werden. Ihr könnt zusätzlich auch auf vorgefertigte Licht-Szenen zurückgreifen.

Wenn ihr bereits andere Govee-Lichter zuhause habt, könnt ihr diese natürlich in der App mit eurer Lichterkette kombinieren beziehungsweise aufeinander abstimmen, um für noch mehr festliches Licht zu sorgen. Alternativ könnt ihr sie auch über euer Smart Home steuern, sie ist mit Matter, Alexa, Google Home und Apple Home kompatibel.

Falls euch die 30 Meter Lichterkette zu lang sein sollte, könnt ihr übrigens auch die etwas kürzere Version mit 20 Metern Länge und 250 LEDs wählen. Diese kostet nach Abzug des Coupons nur 89,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Govee-Lichterkette bringt Amazon-Kunden ins Schwärmen

Bei Amazon hat die smarte Lichterkette von Govee derzeit eine sehr gute Wertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen. Die Leuchtkraft, die einfache Bedienbarkeit und die Anpassungsmöglichkeiten werden allesamt in den Kommentaren gelobt.

