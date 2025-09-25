60 Euro günstiger bei MediaMarkt: Dieser Ninja-Airfryer ist perfekt für kleine Küchen

Diese beliebte Heißluftfritteuse von Ninja passt in jede Küche.

Airfryer haben sich seit Jahren als beliebte Helfer in der Küche etabliert – kein Wunder, schließlich könnt ihr darin so ziemlich alle Arten von Gerichten auf recht komfortable Weise zubereiten ohne dabei Unmengen Öl zu verbrauchen. Bei MediaMarkt ist eine besonders platzsparende Heißluftfritteuse der beliebten Marke Ninja jetzt um 60 Euro günstiger zu haben – für nur 169 Euro statt 229,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

Ninja Double Stack Heißluftfritteuse Der Airfryer von Ninja bietet zwei platzsparende Schubladen übereinander. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.09.2025 12:20 Uhr

Für wen lohnt sich der Ninja Airfryer bei MediaMarkt?

Für alle, die einen Airfryer mit zwei Schubladen wollen.

Für alle, die nicht viel Stellplatz in ihrer Küche haben.

Nicht geeignet, wenn ihr eine Fritteuse mit großer Füllmenge benötigt.

Der Ninja SL300EU Double Stack Airfryer hat zwei übereinander angeordnete Schubladen mit jeweils 3,8 l Füllkapazität und eigener Wärmequelle und nimmt somit in der Breite gerade einmal 28 Zentimeter in Anspruch.

Durch die mitgelieferten Double Stack Roste, die beide Schublade jeweils noch einmal halbieren könnt ihr theoretisch sogar vier Gerichte gleichzeitig garen. Insgesamt verfügt das Küchengerät über 6 verschiedene Kochprogramme, mit denen ihr für alle Notwendigkeiten gut ausgerüstet seid: Heißluftfrittieren, Aufwärmen, Braten, Backen, Dörren und Max Crisp.

Ninja Double Stack könnte gut in meine Küche passen Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir eine Heißluftfritteuse zuzulegen – doch Ablagefläche ist in meiner Küche ziemlich rar gesät, zumal Reiskocher, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Mikrowelle ja auch irgendwo stehen müssen. Weil ich aber endlich auch leckere Gerichte ohne Unmengen von Öl frittieren will, ist der Airfryer von Ninja eine sehr sinnvolle Alternative für mich. Gregor Elsholz

MediaMarkt-Kunden können sich auf Ninja Airfryer verlassen

Nach über 160 abgegebenen Stimmen überzeugt der Ninja Double Stack Airfryer mit einer Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen. Kunden sind mit den knusprigen Ergebnissen bei der bescheidenen Größe der Fritteuse sehr zufrieden, allerdings kritisieren manche die Rückwand des Geräts. Wegen des dort angebrachten Ventilators können je nach Gericht Flüssigkeiten austreten.

