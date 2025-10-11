60 GB 5G für unter 10 Euro: Hier zahlt ihr gerade fast nichts für massig Daten

Auf sim24.de bekommt ihr derzeit 60 GB 5G-Datenvolumen für 9,99 Euro im Monat, ergänzt durch eine Allnet- und SMS-Flat. Der Vertrag ist monatlich kündbar, sodass ihr flexibel bleibt und euch jederzeit neu entscheiden könnt. Hier die Details.
Nur für kurze Zeit bietet sim24 einen besonders günstigen SIM-only-Handytarif an: Ihr bekommt 60 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat für nur 9,99 Euro im Monat (Angebot bei sim24.de ansehen). Der Tarif ist auch monatlich kündbar erhältlich und damit ideal für alle, die bereits ein Smartphone haben und einen flexiblen Tarif suchen. Außerdem entfällt der Anschlusspreis bei Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit. Günstiger war so ein großes Datenvolumen bisher unseres Wissens nach noch nie erhältlich – Bestpreis! Das Angebot ist jedoch nur bis zum 14. Oktober 2025 verfügbar.
Die Details des Tarifs im Überblick:
- Netz: 1&1
- Anbieter: sim24.de (Drillisch)
- 60 GB 5G-Datenvolumen (max. 100 MBit/s)
- Allnet- und SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Auch monatlich kündbar erhältlich
- Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro
- Bereitstellungsgebühr: Gratis bis 14.10.2025 bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 9,99 Euro
- Datenautomatik: ja (abschaltbar)
Für wen lohnt sich der Tarif-Deal von sim24?
Das Angebot ist ideal für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und einen passenden Tarif dazu suchen. Für nur 9,99 Euro im Monat erhaltet ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das für den täglichen Gebrauch bestens geeignet ist: EU-Roaming für Reisen und eine Allnet- und SMS-Flat, mit der ihr unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schreiben könnt. Mit 60 GB Datenvolumen könnt ihr problemlos den ganzen Monat surfen, unterwegs Musik und Filme streamen oder chatten. Solltet ihr dennoch mehr Daten brauchen, bietet sim24.de zusätzliche Optionen an.
