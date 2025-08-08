65 % der DB-Kunden ziehen klares Fazit: Dieses Ergebnis ist eine Schande für die Deutsche Bahn

Die Deutschen würden ja gerne öfter Bahn fahren – wenn da nicht die Preise wären
Die Zahlen sind eindeutig: Zwei Drittel der Deutschen (65 Prozent) halten die Preise für Bahntickets im Fernverkehr für zu hoch. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 83 Prozent. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in Zusammenarbeit mit Statista.
Bahnfahren wird immer teurer
Nur jeder zehnte Befragte empfindet die Ticketpreise als angemessen oder günstig. Besonders brisant: Über 20 Prozent der Teilnehmer nutzen den Fernverkehr der Deutschen Bahn gar nicht erst (Quelle: Statista).
Die Unzufriedenheit der Verbraucher kommt nicht von ungefähr. Erst im Dezember 2024 erhöhte die Deutsche Bahn die Preise für Flextickets um durchschnittlich sechs Prozent.
Während die Bahn einerseits mit Sparpreisaktionen um Kunden wirbt, warnt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bereits vor weiteren Preiserhöhungen. Der Grund: steigende Nutzungsgebühren für die Schieneninfrastruktur.
Hohe Preise bremsen die Verkehrswende aus
Die Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf ein grundsätzliches Problem: Während Politik und Klimaexperten die Bedeutung der Schiene für die Verkehrswende betonen, schrecken die hohen Preise potenzielle Bahnkunden ab. Die Deutsche Bahn steht damit vor einem Dilemma: Einerseits muss sie wirtschaftlich arbeiten, andererseits soll sie eine attraktive Alternative zum Auto bieten.
Bei den hohen Preisen klappt das jedoch nicht, wie eine weitere Umfrage von YouGov und Statista beweist:
Wer die Preise als zu hoch empfindet, steigt in den meisten Fällen lieber ins eigene Auto. Etwas mehr als 20 Prozent suchen hingegen nach einer Verbindung mit Sparpreis. 7 Prozent sind stattdessen in einen Flixtrain gestiegen. Mehr als jeder Zehnte verzichtet sogar komplett auf die Reise.
Die DB braucht einen Rivalen
Es wird Zeit, dass die DB echte Konkurrenz bekommt. Anbieter wie Flixtrain sind zwar präsent, können dem gigantischen Angebot der Deutschen Bahn jedoch nicht ansatzweise das Wasser reichen.
Doch genau das braucht es jetzt – einen Rivalen auf Augenhöhe, im Optimalfall mit günstigeren Preisen. Denn erst dann kommt die DB in Zugzwang und überdenkt vielleicht nochmal ihre Preispolitik.