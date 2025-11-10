65 Euro bei Amazon sparen: Diese Lampen verwandeln euer Zuhause in ein Lichtermeer

Wenn ihr eine schöne Atmosphäre im Wohnzimmer sorgen wollt, sind Lampen von Philips Hue eine gute Lösung – bei Amazon gibt es jetzt das Wall-Washer-Modell reduziert im Doppelpack.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Philips Hue hat im Juni 2025 mit dem Wall Washer eine neue Lampe herausgebracht – bei Amazon könnt ihr den eleganten Stimmungsmacher jetzt mit einem satten 65 Euro Rabatt im Doppelpack abstauben. Ihr bekommt zwei Wall Washer für 284,99 Euro statt 349,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Philips Hue Wall Washer Der Wall Washer von Philips Hue bietet euch smartes Licht, das ihr ganz nach Belieben selbst steuern und verändern könnt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 14:30 Uhr

Anzeige

Für wen lohnen sich die Philips Hue Wall Washer bei Amazon?

Für alle, die smarte Beleuchtung für ihr Zuhause suchen.

Für alle, die bereits andere Philips-Hue-Produkte besitzen.

Nicht geeignet, wenn euch der Preis für Philips-Hue-Produkte generell schlicht zu hoch ist.

Die Wall Washer von Philips Hue stellt ihr so auf, dass sie die Wand anstrahlen. Auf diese Weise könnt ihr stimmungsvolle und indirekte Beleuchtung für jeden Anlass schaffen.

Schaut euch den Wall-Washer-Effekt im Video an:

Jeder Wall Washer besitzt drei separate Lichtzonen, die beliebige Lichtfarben wiedergeben und somit für einen weichen Farbverlauf sorgen können. Die schlichten Gehäuse sind aus Aluminium und entweder in schwarz oder weiß erhältlich.

Anzeige

Wenn ihr bereits eine Hue Bridge und vielleicht sogar einen Fernseher mit Ambilight besitzt, könnt ihr die Wall Washer ebenfalls in euer Smart Home integrieren und mit anderen Hue-Lampen koordinieren. Steuern könnt ihr sie dabei ganz bequem über die Hue-App.

Philips Hue Wall Washer Der Wall Washer von Philips Hue bietet euch smartes Licht, das ihr ganz nach Belieben selbst steuern und verändern könnt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 14:30 Uhr

Philips-Hue-Lampen überzeugen Amazon-Kunden

Die Wall Washer haben auf Amazon eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Dass es sich bei den Smart Lights um Premiumprodukte handelt, daran lassen die meisten Rezensionen überhaupt keinen Zweifel. Nur der trotzdem hohe Preis wird von den meisten Nutzern als bedauerlich eingeschätzt.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.