65 Euro bei Amazon sparen: Diese Lampen verwandeln euer Zuhause in ein Lichtermeer

Wenn ihr eine schöne Atmosphäre im Wohnzimmer sorgen wollt, sind Lampen von Philips Hue eine gute Lösung – bei Amazon gibt es jetzt das Wall-Washer-Modell reduziert im Doppelpack.
Philips Hue hat im Juni 2025 mit dem Wall Washer eine neue Lampe herausgebracht – bei Amazon könnt ihr den eleganten Stimmungsmacher jetzt mit einem satten 65 Euro Rabatt im Doppelpack abstauben. Ihr bekommt zwei Wall Washer für 284,99 Euro statt 349,99 Euro (bei Amazon ansehen).
Für wen lohnen sich die Philips Hue Wall Washer bei Amazon?
- Für alle, die smarte Beleuchtung für ihr Zuhause suchen.
- Für alle, die bereits andere Philips-Hue-Produkte besitzen.
- Nicht geeignet, wenn euch der Preis für Philips-Hue-Produkte generell schlicht zu hoch ist.
Die Wall Washer von Philips Hue stellt ihr so auf, dass sie die Wand anstrahlen. Auf diese Weise könnt ihr stimmungsvolle und indirekte Beleuchtung für jeden Anlass schaffen.
Schaut euch den Wall-Washer-Effekt im Video an:
Jeder Wall Washer besitzt drei separate Lichtzonen, die beliebige Lichtfarben wiedergeben und somit für einen weichen Farbverlauf sorgen können. Die schlichten Gehäuse sind aus Aluminium und entweder in schwarz oder weiß erhältlich.
Wenn ihr bereits eine Hue Bridge und vielleicht sogar einen Fernseher mit Ambilight besitzt, könnt ihr die Wall Washer ebenfalls in euer Smart Home integrieren und mit anderen Hue-Lampen koordinieren. Steuern könnt ihr sie dabei ganz bequem über die Hue-App.
Philips-Hue-Lampen überzeugen Amazon-Kunden
Die Wall Washer haben auf Amazon eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Dass es sich bei den Smart Lights um Premiumprodukte handelt, daran lassen die meisten Rezensionen überhaupt keinen Zweifel. Nur der trotzdem hohe Preis wird von den meisten Nutzern als bedauerlich eingeschätzt.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.