7 Ideen für Lichter mit Bewegungsmelder: So könnt ihr sie smart nutzen

Bewegungsmelder-Lichter sorgen für Komfort und Energieeffizienz. Wir zeigen euch, wo diese praktischen Helfer am besten zum Einsatz kommen.

Nie wieder im Dunkeln tappen dank Lichtern mit Bewegungsmelder

Wer kennt das nicht: Man kommt nachts nach Hause und muss erstmal den Lichtschalter suchen. Oder man steht morgens auf und stolpert durch den dunklen Flur. Bewegungsmelder-Lichter lösen diese Probleme elegant und automatisch.

Sie springen an, sobald sie Bewegung registrieren, und schalten sich nach einer bestimmten Zeit wieder ab. Das spart nicht nur Energie, sondern macht das Leben deutlich komfortabler. Wir zeigen euch Bereiche, in denen sie euch den Alltag erleichtern.

1. Flur und Eingangsbereiche: Die Klassiker

Der Klassiker unter den Einsatzorten: Flure und Eingangsbereiche profitieren enorm von Bewegungsmeldern. Sobald ihr die Wohnung betretet oder den Flur durchquert, geht automatisch das Licht an. Besonders praktisch ist das, wenn ihr die Hände voller Einkaufstüten habt oder nachts nicht die ganze Familie wecken wollt.

2. Treppenaufgänge für mehr Sicherheit

Treppen im Dunkeln sind ein echtes Sicherheitsrisiko, besonders für ältere Menschen. Bewegungsmelder-Lichter sorgen hier für automatische Beleuchtung und verhindern Stürze. Moderne Systeme erkennen Bewegung von oben und unten. Ideal sind Modelle mit gedimmtem Nachtlicht-Modus, die nicht zu hell sind, aber trotzdem genug Licht für sicheres Gehen spenden. So etwa LED-Nachtlicht für die Steckdose (im Kaufland-Shop ansehen).

3. Abstellkammer und Keller

In Abstellräumen und Kellern vergisst man gerne mal das Licht auszuschalten. Bewegungsmelder lösen dieses Problem: Das Licht geht automatisch an, wenn ihr den Raum betretet, und schaltet sich nach wenigen Minuten wieder ab. Viele Modelle sind speziell für feuchte Kellerräume konzipiert.

4. Badezimmer für nächtliche Besuche

Nachts ins Bad zu gehen, ohne das helle Hauptlicht anzumachen, ist mit Bewegungsmeldern möglich. Spezielle Nachtlicht-Sensoren mit warmem, gedämpftem Licht stören den Schlafrhythmus nicht und bieten trotzdem ausreichend Orientierung.

Auch in anderen Bereichen lässt sich euer Zuhause smarter gestalten, zum Beispiel mit Ikea. Mehr dazu im Video.

5. Kleiderschrank und Ankleidezimmer

Wer kennt es nicht: Man öffnet den Kleiderschrank und sieht nichts. Mit Bewegungsmelder-LED-Streifen (auf Amazon ansehen) oder kleinen Spots gehört das der Vergangenheit an. Sobald ihr die Schranktür öffnet oder das Ankleidezimmer betretet, wird automatisch beleuchtet.

6. Außenbereich und Terrasse

Für Garten, Terrasse und Hauseingang sind wetterfeste Bewegungsmelder-Lichter unverzichtbar (auf Amazon ansehen). Sie schrecken potenzielle Einbrecher ab, helfen beim Schlüsselsuchen und sorgen für sicheres Gehen auf unebenen Wegen. Moderne Solar-Varianten benötigen nicht mal einen Stromanschluss.

7. In der Küche

LED-Streifen mit Bewegungsmeldern unter Küchenschränken sind praktische Helfer beim nächtlichen Snack oder frühmorgendlichen Kaffee. Sie beleuchten die Arbeitsfläche automatisch, ohne dass ihr das grelle Deckenlicht anmachen müsst. Auch eine automatische Beleuchtung beim Öffnen von Schubladen und Schränken ist möglich.