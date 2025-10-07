70 Euro günstiger: Amazon verschleudert Philips-Hue-Set zum Sparpreis

Philips-Hue-Fans kommen mit diesem Amazon-Deal auf ihre Kosten

Im Zuge der Prime Deal Days gibt es bei Amazon ein attraktives Philips-Hue-Set im Angebot. Als Prime-Mitglieder (30 Tage kostenlos testen) bekommt ihr ein Dreierpack mit Hue White & Color GU10-Spots ganze 70 Euro günstiger – statt 159,99 Euro kostet es euch nur 89,99 Euro (bei Amazon ansehen)

Philips Hue GU10 3er Pack Die White & Color GU10-Spots von Philips Hue bieten 400 Lumen und können 16 Millionen Farbtöne darstellen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 12:39 Uhr

Für wen lohnt sich das Philips-Hue-Set bei Amazon?

Für alle, die smartes Licht in ihrem Zuhause haben wollen.

Für alle, die bereits Philips-Hue-Produkte besitzen.

Nicht geeignet, wenn ihr euer Smart Home mit einem anderen Anbieter wie Govee ausgerüstet habt.

Die Philips Hue Spots eignen sich für GU10-Lampenfassungen und bringen jede Menge Features mit. Ihr könnt sie über die Hue-App bedienen und alle erdenklichen Farbkombinationen und Töne einstellen.

Mit einer Hue Bridge als Bedienungs-Center könnt ihr zudem diverse Stimmungsszenen und Automatisierungen einstellen sowie die GU10-Spots in euer Entertainment-System integrieren.

Prinzipiell könnt ihr die Leuchtmittel auch ohne eine Hue Bridge verwenden, allerdings könnt ihr erst mit dieser alle Smart-Licht-Funktionen freischalten – ohne diesen Hub lohnen sich die Hue-Artikel in den meisten Fällen eher nicht.

Amazon-Kunden loben die Leistung von Philips Hue, doch der Preis ist hoch

Das Philips-Hue-Set hat auf Amazon eine Wertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen und spiegelt damit das positive Image der Marke wider. Kunden haben an der Leistung und Bedienbarkeit der Leuchtmittel nichts auszusetzen und loben die individuell anpassbaren Funktionen.

Selbst im Angebot haben die Leuchten von Philips Hue aber immer noch einen Premium-Preis und sind damit für manche einfach nicht erschwinglich – als Alternative könnt ihr zum Beispiel zu Produkten von Govee greifen, die auf Amazon ebenfalls als Smart-Licht-Marke beliebt geworden ist.

Die GU10-Spots von Govee gibt es aktuell reduziert gleich im Viererpack und kosten nur 28,99 Euro statt 39,99 Euro (bei Amazon ansehen).

