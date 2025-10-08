70 Euro Rabatt: Galaktisches Lego-Highlight jetzt bei Amazon schnappen

Lego-Fans können auf Amazon gerade 70 Euro sparen und dafür eine ganze Galaxie erhalten, mit der sie nach dem Zusammenbau ihre Wohnung verschönern können.

Lego- und Sci-Fi-Fans sollten bei Amazon vorbeischauen: Hier gibt es nämlich die Milchstraße als riesiges Lego-Set, das ihr euch nach der Fertigstellung auch direkt in die Wohnung hängen könnt. Momentan spart ihr 70 Euro beim Kauf und bezahlt 126,25 Euro statt 199,99 Euro.

LEGO Art: Die Milchstraßen-Galaxie Großes Kunst-Lego-Set mit 3091 Teilen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:32 Uhr

Für wen lohnt sich die Lego-Milchstraße bei Amazon?

Hobby-Bastler und Lego-Fans, die vom Weltraum begeistert sind

Lego-Enthusiasten, die mit dem fertigen Set ihre Wohnung verschönern wollen

Sammler der Lego-Art-Sets

Lego-Fans, die ein kurzes und einfaches Lego-Projekt suchen

Die Milchstraßen-Galaxie von Lego-Art ist ein großes, ziemlich besonderes Lego-Set mit ganzen 3.091 Teilen und einem 3D-Effekt beim fertigen Projekt.

Ihr werdet hier nicht nur lange basteln können, sondern bekommt auch noch einen kostenlosen Podcast über die Milchstraße dazu, den ihr beim Bauen hören könnt. Das lohnt auch doppelt: Denn das Milchstraßen-Set von Lego ist nicht frei erfunden, sondern orientiert sich an der echten Milchstraße – ihr werdet unter anderem berühmte Sternenkonstellationen wie Trappist-1, die Plejaden oder den Krebsnebel bauen.

Schließlich könnt ihr die Position der Erde direkt markieren, falls ihr wollt. Und wenn ihr die Milchstraße dann in der Wohnung aufhängen möchtet, könnt ihr auch eine individuelle Beleuchtung anbringen, welche eurem galaktischen Werk den letzten Schliff verleiht:

Licht-Kit für Lego-Set „Die Milchstraße“ Mit Fernbedienung und Anleitung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 14:43 Uhr

4,8 Sterne bei Amazon: Dieses Art-Lego-Set lieben alle

Die Milchstraße von Art Lego wird bei Amazon sehr gut bewertet. Besonders lobend wird die Optik sowie die Qualität des Lego-Sets erwähnt. Einzig der Preis findet nicht bei jedem Anklang – aber mit dem Rabatt von 70 Euro ist es immerhin gar nicht mehr so teuer.