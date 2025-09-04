75 GB 5G für 9,99 € im Monat: Dieser Vodafone-Deal ist ein Tarif-Knaller

Klarmobil feiert 20. Geburtstag und stockt das Datenvolumen seiner Allnet-Flats ordentlich auf.

Vodafone-Netz: 75 GB, Allnet-Flat & SMS-Flat zum Sparpreis

Partystimmung bei Klarmobil: Für kurze Zeit bekommt ihr beim Mobilfunk-Discounter einen Handytarif mit 75 GB, Allnet- und SMS-Flat für nur 9,99 Euro im Monat (Angebot bei Klarmobil ansehen). Falls ihr noch mehr 5G-Datenvolumen benötigt, sind alternativ 100 GB für 14,99 Euro sowie 150 GB für 19,99 Euro im Angebot.

Die Preise gelten für Allnet-Flats mit 24 Monaten Laufzeit. Für 2 Euro mehr im Monat sind die Tarife auch monatlich kündbar erhältlich (bei Klarmobil ansehen). Bei allen Optionen entfällt der Anschlusspreis für den Zeitraum der Aktion.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: Vodafone

Anbieter: Klarmobil

75 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Laufzeit

Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 0 Euro

Für wen lohnt sich das Angebot von Klarmobil?

Habt ihr schon ein Smartphone, aber noch keinen passenden Tarif? Für 9,99 Euro im Monat bekommt ihr hier ein Paket, das für den Alltag völlig ausreicht. Mit dabei sind EU-Roaming für Reisen, eine Allnet- und SMS-Flat zum unbegrenzt Telefonieren und Schreiben sowie 75 GB Datenvolumen im gut ausgebauten 5G-Netz von Vodafone. Damit könnt ihr unterwegs surfen, Musik hören, Filme oder Serien streamen und natürlich chatten.

