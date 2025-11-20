75 Zoll für 489 Euro: Amazon haut Xiaomi QLED mit Fire TV zum Sparpreis raus

Ein großes Fernseherlebnis muss nicht teuer sein: Bei Amazon gibt’s gerade einen Xiaomi Smart TV mit 75 Zoll zum Top-Preis. Er verwandelt euer Wohnzimmer in ein kleines Kino und ersetzt dank integrierter Apps mehrere Streaming-Geräte.

Der Xiaomi F Pro mit 75 Zoll kostet bei Amazon aktuell 489 Euro statt der ursprünglich aufgerufenen 599 Euro – eine ordentliche Ersparnis von 110 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Ihr solltet euch ranhalten mit der Bestellung, da das Angebot vermutlich nicht allzu lang halten wird.

Xiaomi F Pro QLED Smart TV (75 Zoll) Statt 599 Euro: 4K UHD QLED-Fernseher mit Fire TV, HDR10+, 120Hz Game Boost und Alexa-Sprachsteuerung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 14:58 Uhr

Lohnt sich der Xiaomi F Pro bei Amazon?

Riesige 75-Zoll-Bilddiagonale bietet echtes Kino-Feeling

Integrierte Fire TV-Plattform mit allen wichtigen Streaming-Apps

Nur 2 GB RAM könnten bei komplexeren Anwendungen limitieren

Der QLED-Fernseher nutzt Quantum-Dot-Technologie für lebendige Farben und verbesserten Kontrast. Laut Hersteller bringt das Gerät über eine Milliarde naturgetreuer Farben auf den Bildschirm. Die 4K-Auflösung wird durch HDR10+ ergänzt, das Helligkeit und Kontrast dynamisch für jede Szene anpasst. Besonders Gamer profitieren vom 120Hz Game Boost-Modus, der flüssige Bewegungen bei schnellen Spielen ermöglicht.

Die Fire TV-Integration macht den Fernseher zur Multimedia-Zentrale. Netflix, Prime Video, Disney+ und tausende weitere Apps sind direkt verfügbar, ohne dass ihr zusätzliche Geräte benötigt. Die Alexa-Sprachsteuerung erlaubt es, Inhalte per Sprache zu suchen oder die Lautstärke anzupassen. Apple AirPlay ermöglicht das drahtlose Übertragen von Inhalten vom iPhone oder iPad.

Die Bildqualität überzeugt durch die QLED-Technologie mit tieferen Schwarztönen und helleren Highlights. Das MEMC-System (Motion Estimation, Motion Compensation) sorgt für flüssige Bewegungen auch bei schnellen Szenen. Der Triple Tuner empfängt alle gängigen TV-Signale ohne zusätzlichen Receiver. Die integrierte Fire TV-Plattform bringt alle wichtigen Streaming-Dienste direkt auf den Bildschirm und macht zusätzliche Hardware überflüssig.

Nutzer loben Bildqualität und einfache Bedienung

Mit 4,2 von 5 Sternen bei über 5.100 Bewertungen zeigt sich die Amazon-Community größtenteils zufrieden. Viele Käufer heben die Bildqualität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor.

"Für den Preis eine sehr gute Bildqualität. Fire TV funktioniert einwandfrei und alle Apps laufen flüssig", schreibt ein Käufer. Ein anderer Nutzer ergänzt: "75 Zoll wirken im Wohnzimmer beeindruckend, ohne zu überwältigen. Die Einrichtung war sehr einfach." Kritik gibt es vereinzelt an der Reaktionsgeschwindigkeit des Systems bei sehr speicherintensiven Anwendungen.

