79 Euro gespart: Amazon verkauft einen Rundum-Sorglos-Toaster von WMF

Verbrannter Toast gehört zu den nervigsten Frühstückspannen. Ein WMF-Toaster mit Sichtfenster löst das Problem: Durch das Glas lässt sich der Bräunungsgrad jederzeit kontrollieren. Bei Amazon gibt es den Premium-Toaster derzeit mit Rabatt.

Morgens auf Toast verzichten, nur weil man das richtige Timing nie hinbekommt? Das muss nicht sein. Dieser WMF-Toaster hat ein Sichtfenster, durch das sich der Bräunungsgrad live beobachten lässt. Bei Amazon gibt’s das Gerät gerade für 129,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen), was einem satten Rabatt von 79 Euro entspricht.

WMF-Toaster mit Glasfenster Edler Edelstahl-Toaster mit Sichtfenster, 7 Bräunungsstufen und Brötchenaufsatz. Toastet auch XXL-Brotscheiben bis 13 cm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.10.2025 15:45 Uhr

Für wen lohnt sich der WMF-Toaster bei Amazon?

Singles und Paare, die Wert auf gute Verarbeitung und praktische Features legen

Alle, die genug haben von verbranntem oder zu hellem Toast

Großfamilien – zwei Scheiben gleichzeitig sind für vier hungrige Mäuler zu wenig

Das Besondere am WMF Lono: Das Brot wird motorisch in die richtige Position gebracht. Klingt banal, verhindert aber schiefe Scheiben und ungleichmäßige Bräunung. Die sieben Stufen decken alles ab – von „gerade so warm“ bis „sehr dunkel.“ Wer knusprigen Toast mag, dreht auf 6 oder 7. Für weiches Toast reichen die unteren Stufen.

Und dann ist da das Glasfenster. Man sieht genau, wie dunkel der Toast wird, und kann rechtzeitig abbrechen. Das macht den einen, aber entscheidenden Unterschied. Vollkornbrot braucht zum Beispiel länger als Weißbrot und mit dem Fenster hat man die volle Kontrolle. Kein Rätselraten mehr, ob’s schon reicht oder noch zu hell ist.

Die Auftaufunktion taut gefrorenes Brot direkt beim Toasten auf – einfach reinwerfen, Knopf drücken, fertig. Die Aufwärmfunktion holt kalten Toast oder Brötchen wieder zurück ins Leben. Der Brötchenaufsatz ist praktisch für Sonntagsfrühstück mit Croissants. Die Krümelschublade lässt sich rausziehen und spart Zeit beim Saubermachen.

Zwei Scheiben sind hier aber wirklich das Maximum. Wer morgens Toast für die ganze Familie macht, wird hier nicht glücklich. Das Glasfenster muss ab und zu geputzt werden, sonst sieht man nichts mehr.

Amazon-Käufer loben Qualität und gleichmäßige Bräunung

4,4 von 5 Sternen sprechen eine deutliche Sprache. Die Käufer mögen das hochwertige Gehäuse und das schlichte Design. Der Toast wird gleichmäßig gebräunt, was bei günstigeren Modellen oft nicht der Fall ist. „Ein Toaster darf mehr als 25 € kosten, WENN er was taugt, so wie dieser“, schreibt jemand in den Rezensionen. Und ja, der Preis ist auch nach Rabatt noch relativ hoch. Wer aber keine Lust mehr auf verbrannten Toast hat und auf WMF-Qualität nicht verzichten will, wird hier fündig.

