8 dystopische Romane, die die Sicht auf die Welt verändern

Darum geht's: In Christina Dalchers Welt dürfen Frauen nur noch hundert Wörter am Tag sprechen. Wer mehr sagt, bekommt einen Stromschlag. Dr. Jean McClellan, einst erfolgreiche Linguistin und Mutter einer kleinen Tochter, erlebt, wie aus Gleichgültigkeit ein autoritäres Regime entsteht, und beschließt, nicht länger zu schweigen.

Deshalb können wir das Buch empfehlen: „Vox“ ist eine rasante, feministische Dystopie, die sich liest wie eine Mischung aus „The Handmaid’s Tale“ und Thriller. Wütend machend, spannend und leider gar nicht so abwegig.

„Vox” ist übrigens nicht der einzige dystopische Roman von Christina Dalcher, der einen noch lange nach dem Lesen beschäftigt. „Q” handelt von einer Zukunft, in der das Schicksal eines jeden von einer einzigen Zahl bestimmt wird. „Vita” beleuchtet hingegen das Thema Todesstrafe von einer neuen Seite und stellt die Frage: Sollte man je ein Urteil sprechen, das man niemals zurücknehmen kann?