810 Euro sparen: Lidl verscherbelt bald beliebten Kaffeevollautomaten

Lidl bietet einen Kaffeevollautomaten mit Mega-Rabatt an.

Wer Kaffee in all seiner Vielfalt genießen möchte, braucht einen Kaffeevollautomaten, der verschiedene Spezialitäten zubereiten kann. Bei Lidl gibt es ab dem 30. Oktober 2025 ein Gerät der Marke Krups massiv im Preis reduziert – exklusiv im Online-Shop für nur 349 Euro statt der UVP von 1.159,99 Euro (bei Lidl ansehen).

Lidl verkauft Kaffeevollautomaten weit unter der UVP. (© Lidl-Prospekt / Krups / Screenshot: GIGA)

Der Kaffeevollautomat ist übrigens bereits jetzt im Lidl-Online-Shop mächtig reduziert, aber der Tiefpreis ist noch nicht erreicht – wer noch abwartet, spart weitere 40 Euro:

Krups Kaffeevollautomat Der Kaffeevollautomat von Krups bietet eine One-Touch-Cappuccino-Funktion und vieles mehr. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 20.10.2025 12:27 Uhr

Für wen lohnt sich der Krups-Kaffeevollautomat bei Lidl?

Für alle, die sich zu Hause gerne mal zwischen Espresso, Cappuccino und regulärem Kaffee entscheiden wollen.

Mit einer einfach zu reinigende Brühgruppe aus Metall.

Nicht geeignet, wenn ihr mit gewöhnlichem Filterkaffee völlig zufrieden seid.

Der Kaffeevollautomat von Krups lässt euch zwischen Kaffee, Espresso und Cappuccino wählen – mit der One-Touch-Cappuccino-Funktion könnt ihr letzteren sogar mit nur einem Tastendruck zubereiten.

Mit einer sehr wertigen Brühgruppe aus Metall statt Kunststoff bietet der Automat eine lange Lebensdauer und lässt sich ganz einfach mit einem Reinigungs-Tab saubermachen – keine manuelle Reinigung erforderlich.

Auf dem LC-Display könnt ihr eure Einstellungen vornehmen und je nach Geschmack zwischen Kaffee-Spezialität sowie Stärke, Wassermenge und Temperatur wählen.

Im Lidl-Online-Shop hat das Krups-Gerät eine Wertung von 3,4 von 5 Sternen. Die meisten Kunden sind mit der Funktionsweise zufrieden, doch es gibt Kritik an der Bedienung sowie dem Milchschaum.

