89 Euro Rabatt bei Lidl: Mit diesem Büro-Helfer seid ihr immer auf der sicheren Seite

Wer sensible Daten wirklich sicher vernichten will, braucht die richtige Technik – bei Lidl findet ihr ein passendes Angebot.

Lidl hat aktuell einen Aktenvernichter der Marke United Office im Angebot, der Dokumente mit einem feinen Mikroschnitt unleserlich macht. Das Gerät kostet zurzeit 99,99 Euro statt der ursprünglichen 189 Euro. Damit ist er um 47 Prozent reduziert und bietet eine hohe Sicherheitsstufe für den Einsatz zu Hause oder im kleinen Büro (im Lidl-Shop ansehen)

Aktenvernichter mit Schublade Leistungsstarker Mikroschnitt-Aktenvernichter mit 450W, 23 Liter Auffangbehälter und Sicherheitsstufe P-5. Vernichtet bis zu 10 Blätter gleichzeitig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 10:44 Uhr

Für wen lohnt sich der Aktenvernichter bei Lidl?

Ideal für alle im Homeoffice oder für kleine Unternehmen, denn die hohe Sicherheitsstufe P-5 schützt sensible Kunden- oder Firmendaten zuverlässig vor neugierigen Blicken.

Empfehlenswert für Privatpersonen mit hohem Sicherheitsbedarf, da auch private Kontoauszüge, Steuerunterlagen oder medizinische Dokumente sicher vernichtet werden.

Weniger geeignet für Nutzer mit seltenen Anwendungen – für kleinere Mengen gibt es günstigere Modelle.

Der Aktenvernichter zerkleinert bis zu zehn Blätter gleichzeitig in winzige 2 x 15 Millimeter kleine Partikel. Das entspricht der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399, die für geheime Dokumente empfohlen wird. Der Auffangbehälter fasst 23 Liter und lässt sich als Schublade einfach herausziehen und leeren. Dank eines Sichtfensters habt ihr den Füllstand dabei immer im Blick.

Zu den praktischen Funktionen gehören eine automatische Start-Stopp-Automatik und ein manueller Rückwärtslauf, falls sich doch einmal Papier stauen sollte. Ein eingebautes Lüftersystem sowie ein Überhitzungsschutz sorgen für einen sicheren Betrieb auch bei längerer Nutzung. Mit vier Rollen lässt sich das rund 8,8 Kilogramm schwere Gerät zudem bequem an seinen Einsatzort bewegen.

Aktenvernichter bei Lidl: Kunden wunschlos glücklich

Im Lidl-Shop hat der Aktenvernichter der Marke United Offices eine herausragende Wertung von 4,9 von 5 möglichen Sternen. Ihr erhaltet somit einen zuverlässigen und kraftvollen Helfer im Büro-Alltag.

Falls ihr dagegen eher ein kleineres Modell sucht, weil ihr seltener Dokumente entsorgen müsst, werdet ihr bei Amazon fündig – dort gibt es eine kleinere Alternative bereits für 31,99 Euro (bei Amazon ansehen).

