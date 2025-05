9:41: Der kuriose Grund, warum iPhone-Produktfotos immer diese Uhrzeit anzeigen

Wer genau hinsieht, entdeckt bei Produktbildern von iPhones, iPads und anderen Apple-Geräten eine kleine, aber auffällige Gemeinsamkeit: Fast immer steht die Uhrzeit auf 9:41 Uhr. Doch warum ausgerechnet diese Zeit? Zufall ist das nicht – dahinter steckt eine gut durchdachte Marketing-Idee und ein kleines Stück Apple-Geschichte.

Warum zeigt Apple immer 9:41 Uhr auf Produktfotos?

Alles begann 2007, als Steve Jobs das erste iPhone der Weltöffentlichkeit präsentierte. Damals lief die Keynote streng nach einem minutiösen Zeitplan ab. Der große Moment, in dem Jobs das erste iPhone zeigen und sagen sollte: „Today, Apple is going to reinvent the phone“, war für etwa 40 Minuten nach Beginn der Präsentation geplant. Damit das Bild des neuen iPhones auf der Leinwand mit der gleichen Uhrzeit wie auf dem echten Gerät übereinstimmte, stellte man die Zeit des Smartphones für die Präsentation auf 9:41 Uhr. Als das erste iPhone dann exakt um 9:41 Uhr vorgestellt wurde, war das Timing perfekt.

Wir gestalten diese Rede so, dass das neue Produkt etwa nach 40 Minuten präsentiert wird Apple-Mitarbeiter Scott Forstall

Der Zeitplan wurde für die nächsten Keynotes beibehalten, sodass das große Produkt-Highlight des Jahres jeweils immer etwa 40 Minuten nach Beginn der Präsentation gezeigt wird. Wird das große Bild des neuen Geräts auf der Leinwand gezeigt, soll die angezeigte Uhrzeit möglichst nah an der tatsächlichen Zeit sein (Quelle: Inc.com).

Steve Jobs und das erste iPhone

Bei folgenden Präsentationen behielt Apple die „9:41“ bei, ebenso bei den Produktfotos. Und das, auch wenn das neue iPhone schon nach 8 Minuten gezeigt wurde. Übrigens: Nach einem ersten Überblick zu einem neuen Produkt zeigt Apple manchmal eine Live-Demo. Das war auch schon bei der allerersten iPhone-Vorstellung der Fall. Hier war und ist dann tatsächlich die aktuelle Zeit eingeblendet.

So eine kleine, aber feine Designentscheidung zeigt, wie viel Wert Apple auf Details legt und wie stark die Marke mit ihrer eigenen Geschichte verbunden ist. Für Fans und aufmerksame Beobachter ist die 9:41 längst zu einer kleinen Hommage an einen der wichtigsten Momente der Technikgeschichte geworden.

