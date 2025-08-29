9 Siri-Befehle fürs iPhone, die tatsächlich funktionieren

Apple digitaler Assistent ist durchaus nützlich – aber nur, wenn man die richtigen Anweisungen kennt. Im Video stellen wir euch Siri-Befehle vor, die zuverlässig und praktisch für den Alltag sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Videotranskript Von allem, was so ein iPhone zu bieten hat, gehört Siri nicht gerade zu den Highlights. Ich nutze Apples Assistent trotzdem seit über 10 Jahren – aber nur mit bestimmten Anweisungen, von denen ich sicher weiß, dass sie klappen.



Hey Siri Lumos!

Hey Siri, erinnere mich heute um 18 Uhr an: Eis essen gehen mit Frank.

Hey Siri, wann geht heute die Sonne unter?

Hey Siri, stelle einen Timer auf 55 Minuten.

Hey Siri, welcher Song ist läuft gerade?

Hey Siri, wecke mich in 23 Stunden.

Hey Siri, wo ist mein iPhone 16?

Hey Siri, was sind 299 USD in Euro?

Hey Siri Nox!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.