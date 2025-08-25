90 Euro Rabatt: MediaMarkt verkauft besonderes Fire-Tablet günstiger als Amazon

Den besten Preis für ein ganz besonderes Amazon-Tablet gibt es gerade bei MediaMarkt.

Seid ihr auf der Suche nach einem Tablet für euren Nachwuchs? Dann sollte das Amazon Fire HD 8 Kids Pro recht weit oben auf eurer Liste stehen. Das 8-Zoll-Tablet mit allerlei sinnvollen Funktionen ist für MyMediaMarkt-Kunden aktuell schon für nur 69,99 Euro statt 159,99 Euro zu haben – damit wird sogar Amazon selbst um 5 Euro unterboten (bei MediaMarkt ansehen).

Amazon Fire HD 8 Kids Pro bei MediaMarkt ansehen!

Das Amazon Fire HD 8 Kids Pro gibt es jetzt besonders günstig. (© Amazon / Bearbeitung: GIGA)

Für wen lohnt sich Amazons Fire HD 8 Kids Pro bei MediaMarkt?

Für alle, die ein Einstiegs-Tablet mit niedlichem Design für ihr Kind suchen.

Für alle, die Wert auf eine umfassende Kindersicherung legen.

Nicht ideal geeignet für ältere Kinder / Teenager ab 13 Jahren.

Das Amazon Fire HD 8 Kids Pro bietet euren Kindern ein 8 Zoll großes Display mit einer HD-Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln sowie 32 GB Speicherplatz, der per SD-Karte mit bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Die speziell kindgerechte Hülle soll das Tablet vor Stößen und Stürzen schützen und Eltern können sich die praktische Kindersicherung ganz nach eigenen Vorstellungen einrichten und damit das Verhalten ihrer Kinder im Auge behalten.

Zusätzlich ist eine einjährige Amazon-Kids+-Mitgliedschaft enthalten, mit denen euren Jüngsten unter anderem altersgerechte Lern-Apps, Videos, Bücher und Hörbücher zur Verfügung stehen.

Amazon- und MediaMarkt-Kunden schätzen Fire-Tablet für Kinder

Bei MediaMarkt hat das Fire HD 8 Kids Pro eine Bewertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen – und auch bei Amazon selbst kommt es nach über 700 abgegebenen Stimmen auf eine beachtliche Wertung von 4,5. Kunden loben vor allem die leichte Bedienung und die umfassende Kindersicherung.

Amazon Fire HD 8 Kids Pro in 3 Modellen erhältlich

Das Tablet ist in drei unterschiedlichen Designs erhältlich – während die Version Jungle Cat bei MediaMarkt ausverkauft ist, ist es bei Amazon aktuell noch für 74,99 Euro verfügbar (bei Amazon ansehen). Falls es stattdessen lieber ein Superhelden-Motiv sein soll, ist auch das Modell Marvel’s Avengers für MyMediaMarkt-Mitglieder reduziert für 79,99 Euro zu haben (bei MediaMarkt ansehen).

