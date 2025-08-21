900 Euro bei MediaMarkt sparen: Dieser Samsung-Kühlschrank hat viel zu bieten

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank? Bei MediaMarkt könnt ihr euch ein hochwertiges und effizientes Modell mit vielen modernen Features zum Sparpreis schnappen.
Wenn ihr eine moderne und schicke Kühlgefrierkombination sucht, solltet ihr jetzt bei MediaMarkt genau aufpassen. Der hochwertige Samsung-Kühlschrank RL38C77AR/EG mit einem A-Energie-Label ist aktuell um satte 900 Euro reduziert und kostet somit nur 999 Euro statt 1.899 Euro (bei MediaMarkt ansehen).
Für wen lohnt sich der Samsung-Kühlschrank RL38C776AR/EG bei MediaMarkt?
- Für alle, die einen hochwertigen Kühlschrank mit modernen Features wollen.
- Für alle, denen ein geringer Energieverbrauch wichtig ist.
- Nicht geeignet, wenn ihr einen flüsterleisen Kühlschrank wollt.
Die Kühlgefrierkombination von Samsung hat ein Fassungsvermögen von 387 Litern und bietet damit auch für Familien mit mehreren Kindern genug Platz für Essen und Trinken. Dank der SpaceMax-Technologie habt ihr laut Samsung rund 30 Prozent mehr Nutzplatz als vergleichbare andere Modelle.
Dank dem NoFrost+-Feature müsst ihr den Kühlschrank nicht mehr abtauen und die speziellen Fächer für Fleisch sowie Obst und Gemüse halten ihre Inhalte länger genießbar als andere Modelle. Die Metallinnenwand sorgt außerdem dafür, dass die Temperatur gleichmäßig gehalten wird.
Mit seiner Energieeffizienzklasse A verbraucht der Kühlschrank nur rund 108 kWh im Jahr. Dank des AI Energy Modes könnt ihr den Stromverbrauch außerdem jederzeit über die SmartThings-App von Samsung einsehen.
MediaMarkt-Kunden loben Arbeit und Aussehen von Samsung-Kühlschrank
Bei MediaMarkt hat der Samsung-Kühlschrank nach 51 abgegebenen Stimmen eine Wertung von 4,5 von 5 Sternen. Die Kunden loben die stattliche Größe der Kombination sowie die zuverlässige Kühlung und das schicke Aussehen.
Allerdings merken einige an, dass der Kühlschrank nicht immer ganz leise arbeitet. Samsung gibt die Luftschallemissionen mit 35 dB an.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.