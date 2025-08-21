900 Euro bei MediaMarkt sparen: Dieser Samsung-Kühlschrank hat viel zu bieten

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank? Bei MediaMarkt könnt ihr euch ein hochwertiges und effizientes Modell mit vielen modernen Features zum Sparpreis schnappen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn ihr eine moderne und schicke Kühlgefrierkombination sucht, solltet ihr jetzt bei MediaMarkt genau aufpassen. Der hochwertige Samsung-Kühlschrank RL38C77AR/EG mit einem A-Energie-Label ist aktuell um satte 900 Euro reduziert und kostet somit nur 999 Euro statt 1.899 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

SAMSUNG RL38C776AR/EG Kühlgefrierkombination Der Samsung-Kühlschrank RL38C776AR/EG bietet eine Reihe von modernen Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 14:05 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Samsung-Kühlschrank RL38C776AR/EG bei MediaMarkt?

Für alle, die einen hochwertigen Kühlschrank mit modernen Features wollen.

Für alle, denen ein geringer Energieverbrauch wichtig ist.

Nicht geeignet, wenn ihr einen flüsterleisen Kühlschrank wollt.

Die Kühlgefrierkombination von Samsung hat ein Fassungsvermögen von 387 Litern und bietet damit auch für Familien mit mehreren Kindern genug Platz für Essen und Trinken. Dank der SpaceMax-Technologie habt ihr laut Samsung rund 30 Prozent mehr Nutzplatz als vergleichbare andere Modelle.

Dank dem NoFrost+-Feature müsst ihr den Kühlschrank nicht mehr abtauen und die speziellen Fächer für Fleisch sowie Obst und Gemüse halten ihre Inhalte länger genießbar als andere Modelle. Die Metallinnenwand sorgt außerdem dafür, dass die Temperatur gleichmäßig gehalten wird.

Mit seiner Energieeffizienzklasse A verbraucht der Kühlschrank nur rund 108 kWh im Jahr. Dank des AI Energy Modes könnt ihr den Stromverbrauch außerdem jederzeit über die SmartThings-App von Samsung einsehen.

Anzeige

MediaMarkt-Kunden loben Arbeit und Aussehen von Samsung-Kühlschrank

Bei MediaMarkt hat der Samsung-Kühlschrank nach 51 abgegebenen Stimmen eine Wertung von 4,5 von 5 Sternen. Die Kunden loben die stattliche Größe der Kombination sowie die zuverlässige Kühlung und das schicke Aussehen.

Allerdings merken einige an, dass der Kühlschrank nicht immer ganz leise arbeitet. Samsung gibt die Luftschallemissionen mit 35 dB an.

SAMSUNG RL38C776AR/EG Kühlgefrierkombination Der Samsung-Kühlschrank RL38C776AR/EG bietet eine Reihe von modernen Funktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 14:05 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.