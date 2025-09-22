+95 als Vorwahl: Achtung, hier lauert oft eine Falle

Kontakte mit der Vorwahl +95 häufen sich – per Anruf oder Nachricht. Welches Land dahintersteckt und was zu tun ist, lest ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Welches Land hat die Vorwahl +95?

Telefonnummern mit der Ländervorwahl +95 stammen aus Myanmar. Kennt ihr niemanden, der dort lebt oder Urlaub macht, handelt es sich bei einem Anruf vermutlich um Betrug oder unerlaubte Werbung.

Anzeige

Seid ihr euch sicher, dass ihr in Myanmar nichts bestellt habt und auch keine geschäftlichen oder privaten Kontakte im Land habt, ignoriert die Kontaktaufnahme. Viele Betrüger nutzen internationale Vorwahlen, um Menschen zu kontaktieren. Das kann per WhatsApp, per Anruf oder per SMS-Nachricht passieren.

Schaut euch im nachfolgenden Video typische Fälle von Telefonbetrug und entsprechende Maschen an:

Anzeige

Ping-Calls mit der Vorwahl +95

Klingelt es nur kurz, handelt es sich oft um einen Lockanruf (Ping-Call). Das Ziel der Betrüger ist, dass ihr die Rufnummer zurückruft, weil ihr denkt, es sei wichtig. Ruft ihr an, entstehen hohe Kosten für den Anruf ins internationale Ausland, manchmal kommt auch eine Bandansage.

Phishing-Nachrichten mit der Vorwahl +95

Erhaltet ihr WhatsApp- oder SMS-Nachrichten mit einem Link von einer Bank, einem Geschäft oder einem Unternehmen, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Phishing. Die Betrüger hoffen, dass ihr den Link anklickt und eure persönlichen Daten eingebt.

Typische Betrugsversuche bei Anrufen mit der Vorwahl +95

Nehmt ihr den Anruf entgegen, könnt ihr euch auf verschiedene Szenarien einstellen. Manchmal werdet ihr darüber informiert, dass ihr eine große Geldsumme gewonnen habt. Typisch sind auch Liebesbetrügereien, Support-Betrug oder Jobangebote.

Oft gibt die anrufende Person an, dass sie angeblich mit euch befreundet oder verwandt ist oder sich in Not befindet. Ihr werdet zur Weitergabe eurer persönlichen Daten aufgefordert oder gar zur Zahlung einer bestimmten Gebühr.

Anzeige

+95 ruft an oder schreibt eine Nachricht: So geht ihr vor

Wenn ihr keinen Anruf aus Myanmar erwartet, geht ihr im Idealfall gar nicht erst ans Telefon. Habt ihr zu spät reagiert, achtet darauf, weder euren vollen Namen zu nennen noch einfach „Ja“ zu sagen. Das Wort kann genutzt werden, um eine scheinbare Zustimmung zu einem Vertrag zu erwirken.

Die besten Tipps, um euch vor betrügerischen Anrufen und Nachrichten mit der Vorwahl +95 zu schützen, sind:

Gebt keine persönlichen Daten oder Kredit- und Kontodaten weiter, weder per Telefon noch per Nachricht.

weiter, weder per Telefon noch per Nachricht. Klickt keine Links in Nachrichten an.

in Nachrichten an. Schließt keinen Vertrag am Telefon ab und lasst euch nicht von Job-Angeboten locken.

ab und lasst euch nicht von Job-Angeboten locken. Gebt keine Informationen zu eurem Computersystem weiter und zahlt auch kein Geld, um einen vermeintlichen Computervirus zu entfernen.

Anzeige

Ruft euch eine betrügerische Rufnummer an oder schickt euch eine Nachricht, blockiert die Telefonnummer auf dem Handy. Ihr bekommt dann keine weiteren Anrufe, SMS oder WhatsApp-Nachrichten.

Die Vorwahl +95 ist nicht die einzige betrügerische Absendernummer. Ähnliche Fälle gibt es auch mit der Vorwahl +44 aus Großbritannien und vielen weiteren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.