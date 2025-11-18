Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
AAC-Dateien in MP3 umwandeln und warum du wahrscheinlich schon alles dafür hast

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Das Bild zeigt einen jungen Mann, der nachdenklich vor einem Computerbildschirm sitzt. Er trägt ein graues T-Shirt und einen Kopfhörer. Seine linke Hand stützt das Kinn, während er auf den Bildschirm schaut. Auf dem Schreibtisch vor ihm liegen eine Tastatur, eine Maus, ein Handy und einige Dokumente. Der Hintergrund ist mit einem türkisfarbenen Muster gestaltet.
© Connect Images, Phil Boorman via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Audiodateien kommen in zahlreichen Formaten, wer Musik oder Sprachnachrichten vom AAC- ins gängige MP3-Format umwandeln möchte, braucht aber keinen teuren Audiokonverter. Ohne es zu wissen, werden die meisten wahrscheinlich eh schon ein Programm auf dem Computer haben, welches diese Aufgabe beherrscht. Wie ihr kostenlos und schnell Dateien von AAC in MP3 konvertiert, lest ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Mit dem VLC-Media-Player AAC in MP3 konvertieren
  2. 1.1.Anleitung
  3. 2.AAC mit Online-Konvertern auch am Handy umwandeln

Mit dem VLC-Media-Player AAC in MP3 konvertieren

AAC-Dateien in MP3s umzuwandeln, funktioniert fast mühelos mit dem VLC-Media-Player. Der beliebte und freie Videoplayer ist dabei gleichermaßen auf Windows, macOS und Linux erhältlich und vielleicht sogar schon auf eurem Rechner installiert.

Gerade Musikdateien sind im AAC-Format häufig in guter Qualität abgespeichert worden. Standardmäßig konvertiert der VLC-Media-Player MP3-Dateien jedoch mit einer Bitrate von nur 128 kbit/s. Damit ihr eure Songs nicht in niedriger Qualität als die Ausgangsdatei abspeichert, sind deswegen beim ersten Mal ein paar extra Schritte nötig. Nachdem man die Bitrate aber einmal angepasst hat, bleiben die Einstellungen für zukünftige Konvertierungen gespeichert.

Anleitung

  1. Öffnet den VLC-Media-Player auf eurem Computer.
  2. Klickt im Menü auf „Medien“ und im Dropdown-Menü auf „Konvertieren/Speichern ...“
    Alternativ nutzt ihr die Tastenkombination [Strg] + [R].
  3. Unter „Dateiauswahl“ klickt ihr auf den Button „+ Hinzufügen“.
  4. Jetzt könnt ihr die gewünschten AAC-Dateien auf eurem Computer auswählen. Markiert diese und klickt auf den Button „Öffnen“.
    Alternativ könnt ihr die gewünschten Dateien aber auch per „Drag and Drop“ ins Fenster ziehen.
  5. Wenn ihr alle Audiodateien eingefügt habt, klickt ihr auf den Button „Konvertieren / Speichern“.
    Das Bild zeigt ein Konvertierungsprogramm, in dem mehrere Audiodateien ausgewählt sind. Ein roter Pfeil markiert die Schaltfläche zum Hinzufügen weiterer Dateien, ein weiterer zeigt auf die Profilauswahl für das Zielformat wie MP3 oder WMA, und ein dritter Pfeil weist auf die Option "Mehr Optionen anzeigen".
    © GIGA
  6. Unter „Einstellungen“ findet ihr den Punkt „Profil“, wählt hier im Dropdown-Menü nun „Audio - MP3“ aus.
    • Wenn ihr zum ersten Mal AAC- in MP3-Dateien umwandelt, klickt ihr jetzt auf das Schraubenschlüssel-Symbol.
    • Wählt den Reiter „Audiocodec“ an und gebt bei Bitrate 256 oder 320 kbit/s ein.
    • Klickt auf den Button „Speichern“, um die Änderung zu übernehmen.
      Das Bild zeigt zwei Fenster eines Audio-Konvertierungsprogramms. Im linken Fenster sind mehrere Dateien ausgewählt, die konvertiert werden sollen, wobei der Dateityp auf "Audio – MP3" eingestellt ist. Ein roter Pfeil deutet auf die Schaltfläche zum Entfernen einer ausgewählten Datei hin.Im rechten Fenster sind die Profileinstellungen für die MP3-Konvertierung zu sehen. Dort sind Details wie der Codec (MP3), die Bitrate (236 kb/s), die Kanäle (Stereo) und die Abtastrate (44100 Hz) eingestellt. Ein weiterer roter Pfeil zeigt auf die Schaltfläche "Speichern", um die Einstellungen zu übernehmen, bevor die Konvertierung gestartet wird.
      Vor dem ersten Konvertierungsvorgang solltet ihr die Grundeinstellungen für den MP3-Codec anpassen. (© GIGA)
  8. Falls ihr nur eine einzelne Datei konvertieren möchtet, müsst ihr jetzt noch auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ klicken und den Speicherort wie Namen der Zieldatei wählen.
  9. Abschließend klickt ihr auf den Button „Start“, um den Konvertierungsvorgang zu beginnen.
AAC mit Online-Konvertern auch am Handy umwandeln

Am Handy und Tablet könnt ihr auch schnell einen der Online-Konverter wie „online-audio-converter“, „freeconvert“ oder „online-convert“ nutzen. Ebenso ist das eine gute Möglichkeit, wenn ihr den VLC-Media-Player nicht auf eurem PC installieren könnt, beispielsweise bei einem Arbeitsrechner mit eingeschränkten Rechten.

Die Online-Konverter bieten sich aufgrund von Up- und Download eher für einzelne Dateien an. Hierbei sollte man beachten, dass bei Dateien wie Sprachnachrichten, die möglicherweise private Daten enthalten, zusätzlich Vorsicht geboten ist. Auch wenn die Anbieter versprechen, die Daten direkt nach der Konvertierung wieder zu löschen, ladet ihr die Datei trotzdem temporär auf einen fremden Server hoch.

