Ab 1. Dezember: Diese neuen Balkonkraftwerk-Regeln für Anschluss und Leistung gelten

Schluss mit Grauzone: Ab Dezember gilt die neue DIN-Norm für Balkonkraftwerke.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab dem 1. Dezember 2025 gelten für Balkonkraftwerke erstmals verbindliche technische Regeln. Die neue DIN VDE V 0126-95 bringt Klarheit und Sicherheit. Künftig dürfen Mini-Solaranlagen ganz offiziell über den herkömmlichen Schuko-Stecker betrieben werden. Was bislang nur geduldet war, wird damit zur anerkannten Praxis.

Anzeige

Neue Balkonkraftwerke-Regeln

Die neue DIN-Norm regelt, wie viel Solarstrom ein Balkonkraftwerk erzeugen und in das Hausnetz einspeisen darf. Konkret heißt das: Bis zu 960 Watt Modulleistung sind erlaubt, wenn ihr die Anlage mit einem Schuko-Stecker anschließt. Wer auf einen Wieland-Stecker setzt, kann sogar 2.000 Watt Modulleistung erreichen. Die Wechselrichterleistung bleibt jedoch auf 800 Watt begrenzt – mehr Strom darf nicht ins eigene Netz fließen.

Alle Neuerungen im Überblick:

Schuko-Stecker offiziell erlaubt: Der Anschluss über eine normale Haushaltssteckdose ist nun zulässig, wenn die elektrische Sicherheit gewährleistet ist.

Der Anschluss über eine normale Haushaltssteckdose ist nun zulässig, wenn die elektrische Sicherheit gewährleistet ist. Leistungsgrenzen angehoben:

Bis zu 960 Watt Modulleistung mit Schuko-Stecker.

Bis zu 2.000 Watt Modulleistung mit Wieland-Stecker.

Maximal 800 Watt Wechselrichterleistung für die Einspeisung ins Hausnetz.

Selbstinstallation erlaubt: Laien dürfen ihr Balkonkraftwerk selbst anschließen.

Laien dürfen ihr Balkonkraftwerk selbst anschließen. Neue Sicherheitsanforderungen: Modifizierte Stecker mit Schutzummantelung oder interne Trennschalter sollen Rückstrom und Netzfehler verhindern.

Modifizierte Stecker mit Schutzummantelung oder interne Trennschalter sollen Rückstrom und Netzfehler verhindern. Keine Regelung für Speicher: Anlagen mit Batteriesystemen fallen noch nicht unter die neue Norm.

Anzeige

Die neuen Regeln gelten allerdings nur für Anlagen ohne Speicher. Wer also Strom zwischenspeichern möchte, muss sich noch gedulden: Für Kombinationen mit Batteriesystemen will der Verband der Elektrotechnik (VDE) gesonderte Vorschriften erarbeiten. Das könnte allerdings noch dauern.

Politik schafft endlich Klarheit

Hintergrund der Reform ist der politische Wille, den Ausbau von Balkonkraftwerken zu beschleunigen. Schon im Mai 2024 hatte die vorige Bundesregierung die Leistungslimits gelockert, doch die technischen Vorgaben blieben unklar. Mit der jetzt veröffentlichten DIN-Norm zieht die Praxis der Gesetzgebung nach. VDE-Chef Ansgar Hinz spricht von einem „wichtigen Schritt für Rechtssicherheit und Verbraucherschutz“ (Quelle: ADAC).

Für Verbraucher bedeutet das: Wer ein Balkonkraftwerk plant, kann künftig ohne Fachinstallateur loslegen – sofern die Anlage den neuen Normen entspricht. Der Weg zur eigenen Stromerzeugung auf dem Balkon wird damit einfacher, sicherer und ein Stück weit normaler.