Ab 5,99 Euro: Amazon verkauft zuckersüße Outfits für euren Labubu

Labubus sind überall: Die knuffigen Sammelfiguren haben Deutschland im Sturm erobert. Doch ein einzelner Labubu reicht selten aus, denn erst mit dem passenden Outfit werden die Figuren zu echten Hinguckern. Bei Amazon findet ihr eine ganze Auswahl an niedlichen Labubu-Kostümen – und das oft für unter 10 Euro
Die Outfits stammen zwar nicht direkt vom Labubu-Hersteller PopMart, passen in der Regel aber trotzdem – schließlich sind sie für Sammelpuppen mit einer Größe von 17 cm gemacht.
Labubu Outfits: 7 interessante Kleidungsstücke auf Amazon
Stylisches Outfit im Gucci-inspirierten Look, bestehend aus Latzhose, Hut, Anhänger und Schuhen. Weiches sorgt für bequemes An- und Ausziehen.
Das elastische, waschbare Outfit lässt sich leicht wechseln und ist ideal für kreatives Rollenspiel. Hochwertig verarbeitet, sicher und langlebig.
Die Löwen-Kleidung mit dem riesigen Maul wird über die Füße angezogen und passt zu den meisten dieser Größe.
Süßes Outfit-Set. Die passgenaue Kleidung mit Strickmütze und Tasche verleiht jedem Labubu einen besonderen Look.
Lustiges Outfit im McDonald’s-Mitarbeiter-Look. Ideal zum Spielen, Verkleiden oder als witziges Geschenk für Kinder und Sammler.
Niedliches Outfit mit niedlichen Keks- und Eis-Verzierungen an der Hose.
Sportliches Outfit mit Top und Hose, in auffälligen Blau- und Weißtönen für einen dynamischen Look. Weiches Material macht es bequem zum An- und Ausziehen.
Vorsicht vor Fakes bei Amazon
Gerade bei Labubus tauchen bei Amazon immer wieder Fälschungen auf. Achtet deshalb nicht nur auf die Artikelbezeichnung, sondern vor allem auf den Anbieter – nur wenn „Pop Mart“ dabei steht, handelt es sich um Originale. Ein kurzer Blick in die Bewertungen hilft ebenfalls, um Fake-Produkte zu erkennen. So bleibt eure Labubu-Sammlung garantiert echt und rundum süß.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.