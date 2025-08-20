Ab 5,99 Euro: Amazon verkauft zuckersüße Outfits für euren Labubu

Labubus sind überall: Die knuffigen Sammelfiguren haben Deutschland im Sturm erobert. Doch ein einzelner Labubu reicht selten aus, denn erst mit dem passenden Outfit werden die Figuren zu echten Hinguckern. Bei Amazon findet ihr eine ganze Auswahl an niedlichen Labubu-Kostümen – und das oft für unter 10 Euro

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Outfits stammen zwar nicht direkt vom Labubu-Hersteller PopMart, passen in der Regel aber trotzdem – schließlich sind sie für Sammelpuppen mit einer Größe von 17 cm gemacht.

Labubu Outfits: 7 interessante Kleidungsstücke auf Amazon

Stylisches Outfit im Gucci-inspirierten Look, bestehend aus Latzhose, Hut, Anhänger und Schuhen. Weiches sorgt für bequemes An- und Ausziehen.

Im Gucci-Look Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 15:34 Uhr

Das elastische, waschbare Outfit lässt sich leicht wechseln und ist ideal für kreatives Rollenspiel. Hochwertig verarbeitet, sicher und langlebig.

DIY-Kleidungsset Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 14:19 Uhr

Die Löwen-Kleidung mit dem riesigen Maul wird über die Füße angezogen und passt zu den meisten dieser Größe.

Löwen-Kleidung Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 14:21 Uhr

Süßes Outfit-Set. Die passgenaue Kleidung mit Strickmütze und Tasche verleiht jedem Labubu einen besonderen Look.

Pinkes Strick-Outfit Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 14:24 Uhr

Lustiges Outfit im McDonald’s-Mitarbeiter-Look. Ideal zum Spielen, Verkleiden oder als witziges Geschenk für Kinder und Sammler.

McDonald's-Kleider Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 14:29 Uhr

Niedliches Outfit mit niedlichen Keks- und Eis-Verzierungen an der Hose.

Süße Kleidung mit Candy-Verzierungen Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 15:30 Uhr

Sportliches Outfit mit Top und Hose, in auffälligen Blau- und Weißtönen für einen dynamischen Look. Weiches Material macht es bequem zum An- und Ausziehen.

Fußball-Trikot- und Hose Für Puppen im Labubu-Stil. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.08.2025 15:36 Uhr

Anzeige

Vorsicht vor Fakes bei Amazon

Gerade bei Labubus tauchen bei Amazon immer wieder Fälschungen auf. Achtet deshalb nicht nur auf die Artikelbezeichnung, sondern vor allem auf den Anbieter – nur wenn „Pop Mart“ dabei steht, handelt es sich um Originale. Ein kurzer Blick in die Bewertungen hilft ebenfalls, um Fake-Produkte zu erkennen. So bleibt eure Labubu-Sammlung garantiert echt und rundum süß.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.