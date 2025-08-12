Ab Donnerstag für 7,99 Euro: Dank Aldi kommt ihr motiviert durch die Hitze

Besonders im Sommer sollte man genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Falls ihr das nicht immer schafft, könnte euch diese Flasche dazu animieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Diese Trinkflasche ist ideal für den Sommer

Bei hohen Temperaturen ist es umso wichtiger, ausreichend zu trinken. Dabei kann euch die Trinkflasche mit Skala von Aldi unterstützen. Ihr bekommt sie ab Donnerstag, den 14. August 2025, für 7,99 Euro in den Filialen des Discounters (im Prospekt ansehen). Parallel bekommen Käufer aus den entsprechenden Regionen die Flasche auch 1 Euro günstiger bei Aldi Nord.

Anzeige

Für nur wenige Euro mehr bietet euch Amazon eine adäquate Alternative. Die Trinkflasche bekommt ihr für 10,28 Euro (auf Amazon ansehen). Sie fasst im Gegensatz zum Aldi-Produkt nur 1 Liter: Praktisch für alle, denen die Aldi-Flasche zu schwer und unhandlich wäre.

MOMSIV Trinkflasche, 1l Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 16:35 Uhr

Für wen lohnt sich die Aldi-Trinkflasche?

Für alle: Tatsächlich sollte jeder empfohlenen 2,5 Liter zu sich zu nehmen. Tatsächlich sollte jeder bei der sommerlichen Hitze genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Wer ohnehin Probleme damit hat, ausreichend Wasser zu trinken, könnte durch die Trinkflasche eher motiviert sein, diezu sich zu nehmen.

Sportler: Ob outdoor oder im Sportstudio – die Hitze bekommt man im Sommer so oder so zu spüren. Wer dann auch noch viel Sport treibt, sollte erst recht auf seinen Flüssigkeitshaushalt achten.

Handwerker: Auch wer körperlich arbeitet, auf dem Bau oder als Dachdecker tätig und länger der Sonne ausgesetzt ist, sollte zwingend genug trinken. Denn wer draußen seiner Arbeit nachgeht, ist noch eher für gesundheitliche Probleme durch die Hitze anfällig.

Vieltrinker: Wer – nicht auf Alkohol bezogen – viel trinkt und ohnehin eine PET-Flasche nach der anderen leert, braucht nicht zwingend eine Motivations-Flasche. Dann wäre es eher ein unnötiger Schritt, das Wasser vorher noch umzufüllen.

Anzeige

Das bekommt ihr mit der Aldi-Trinkflasche

Wie auch die Barmer empfiehlt, ist es bei den sommerlich hohen Temperaturen unabdingbar, genügend zu trinken. Vor allem Wasser solltet ihr über den Tag verteilt ausreichend zu euch nehmen. Da hilft die Falsche von Aldi: Sie fasst 2 Liter, womit ihr fast schon den empfohlenen Tagesbedarf abdeckt.

Die Motivations-Trinkflasche ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und verfügt über eine Skala, die euch in 2-Stunden-Schritten zum Trinken animiert. Der praktische Verschluss ist zudem für unterwegs oder für sportliche Aktivitäten geeignet.

Die passende Alternative

Die Amazon-Alternative gibt es ebenfalls in vier Farben. Die Skala auf der Flasche zeigt euch in Millilitern den Trink-Fortschritt an. Womit die Flasche vielleicht eher für diejenigen geeignet ist, die sich nicht unbedingt an Uhrzeiten halten wollen.

Zwar fasst die Flasche nur einen Liter, bringt dafür aber eine sinnvolle Funktion für alle mit, die nicht dauernd nur Wasser trinken wollen: Ein integriertes Sieb gibt euch die Möglichkeit, „infused water“ zuzubereiten. Ob ein paar Stücke Obst oder Tee – wenn euer Wasser ein bisschen Geschmack haben soll, ist die Flasche für euch ideal.

Anzeige

Eine Trageschlaufe und der Schnellverschluss machen die MOMSIV-Flasche ebenso zum idealen Begleiter für Sport oder andere Outdoor-Aktivitäten.

In die Spülmaschine solltet ihr die Flasche allerdings nicht geben. Userin „REBECCA“ lobt in ihrer 5-Sterne-Bewertung aber, dass sich die Flasche leicht reinigen lässt, sie schnell trocknet und außerdem eine Bürste im Lieferumfang enthalten ist.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.