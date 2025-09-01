Ab heute für 7,99 bei Aldi: Dieses Gadget sollte sich jeder um den Nacken hängen

Wenn der Sommer euch den Atem raubt, hat Aldi Nord am 1. September die passende Antwort dafür.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Nord verkauft Nackenventilator für 7,99 Euro

Ab dem 1. September 2025 legt Aldi Nord ein neues Sommer-Gadget in die Regale. Der Discounter verkauft einen tragbaren Nackenventilator für nur 7,99 Euro. Das kleine Gerät soll für Abkühlung sorgen, wenn draußen die Hitze drückt – und ist preislich deutlich günstiger als viele Modelle im Onlinehandel.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi verlangt für seinen Nackenventilator nur 7,99 Euro (© Aldi-Nord-Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA)

Das beliebteste Modell von Amazon kostet deutlich mehr, hat aber auch über 57.000 Bewertungen. Solche Nackenventilatoren sind also extrem beliebt (bei Amazon anschauen).

Jisulife tragbarer Nackenventilator0 mAh Batt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2025 14:11 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf des Nackenventilators bei Aldi Nord?

Für alle, die sich überall da abkühlen wollen, wo es sonst nicht klappt.

Für alle, die in erster Linie ihren Kopf kühlen wollen.

Der Kauf lohnt sich nicht für euch, wenn ihr euch außerhalb des Kopfes abkühlen wollt.

Der Nackenventilator von Aldi wird von einem 2.000-mAh-Akku mit Energie versorgt, der über USB-C wieder aufgeladen wird. Er bietet fünf verschiedene Windstufen, die sich per Einknopfbedienung einstellen lassen. Eine digitale Anzeige zeigt sowohl die aktuelle Lüftergeschwindigkeit als auch den Batteriestand an. So wisst ihr ganz genau, wie lange der Akku noch hält.

Er kommt in vier Farbvarianten: Weiß, Beige, Grün oder Schwarz. Mitgeliefert wird ein USB-Kabel (Typ A auf Typ C), sodass der Ventilator problemlos an Laptop, Powerbank oder Ladegerät aufgeladen werden kann. Praktisch: Das Gerät ist kabellos nutzbar und so konzipiert, dass es einfach um den Hals gelegt wird. Damit werdet ihr überall abgekühlt – egal ob in der Bahn, im Büro oder bei Outdoor-Aktivitäten.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.