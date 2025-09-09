Aber der Kunde hat gesagt ... Handwerkliche Problemlösungen aus der Hölle

Realität und Anforderungen des Kunden gehen oft weit auseinander. Da braucht es kreative Handwerker, um solche Probleme zu lösen.
Wie solche Ergebnisse aussehen, wenn die Problemlösungen zu kreativ und die Handwerker überfordert sind, seht ihr an diesen Bildern.
Ich brauche eine Vierer-Steckdose
Wenn der Kunde eine Vierfachsteckdose braucht, aber nicht viel Geld hat, greift man eben zu ungewöhnlichen Lösungen.
Gefliestes Abflussrohr
Eine kurze Zeit sah das geflieste Abflussrohr wirklich schick aus... so ungefähr 3 Tage.
Toilette mit Aussicht
Grundsätzlich ist die Idee eines Springbrunnens mit Glasboden ja gar nicht so schlecht, wenn dieser Boden nicht gerade die Decke der Herrentoilette wäre.
Entscheide Dich! Tür oder Laminat?
Kleine Kompromisse sind nötig, wenn man beides will: Eine sichere Tür und modernes Laminat.
Geerdet
Nur Laien denken, dass eine Anlage richtig geerdet ist, wenn der Schutzleiter in einer Tüte Erde steckt.
Klappe auf, Ofen fertig
Erst auf den zweiten Blick entfaltet sich die Genialität dieser Lösung: So kann man den Backofen in die Ecke der Einbauküche setzen und gleichzeitig weiterhin die Ofenklappe öffnen.
Schaukelt doch!
Vielleicht ist das ja so gewünscht, weil dem Besitzer bei der Vor- und Zurück-Schaukelei übel wurde?
Der Chef hat gesagt…
Der Grundsatz "Säge nicht am Ast auf dem Du sitzt" wird nach wie vor im Handwerk viel zu wenig beachtet.
Kurve ist Kurve
Eine Firma macht den Straßenbelag, die andere sorgt für die vertraglich vereinbarte Seitenlinie. Und nun ratet, in welcher Firma der Chef die Ausführung der Arbeit kontrolliert.
Sicher und einfach zu merken
„Also, ich will da einen Türcode, der sicher ist - aber auch einfach zu merken.“
„Kein Problem, Chef!“
Warum sollte das nicht halten?
Wenn der Statiker gleichzeitig der Schwager des Bauamtsleiters ist.
Katzentür? Ich geb‘ dir Katzentür!
Viele gefährliche Unfälle geschehen bei handwerklichen Arbeiten im Haushalt.
Manchmal erst dann, wenn die Frau nach Hause kommt und das Ergebnis sieht.
Kette die Zangen lieber an!
Rätselhafterweise wurden die Bolzenschneider weiterhin häufig gestohlen, obwohl sie doch sogar angekettet waren.
Sei meine Stütze
Es gibt statisch korrekte Stützen und es gibt kosmetische Stützen. Letztere sehen so aus.
Arbeitssicherheit
Seit der dicke Chef selbst für die Sicherung sorgte, ist kein Anstreicher mehr abgestürzt.
Sitzen geht doch!
Habt ihr Euch mal erkundigt, was die Reparatur und das Aufpolstern einer Ledercouch kostet? EBEN!
Alle müssen sparen
Eigentlich war eine Rolltreppe eingeplant, aber wegen Budget-Streichungen und natürlich aus gesundheitlichen Gründen wurde das geändert.
Neuer Priester, neues Glück
Vater Grigorij beim Segnen der Anlagen im Kraftwerk von Nischni Nowgorod ist das letzte Foto des beliebten Geistlichen.