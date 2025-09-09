Aber der Kunde hat gesagt ... Handwerkliche Problemlösungen aus der Hölle

© IMAGO / imagebroker / Francesco Perre / Bearbeitung: GIGA 1 / 20

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Realität und Anforderungen des Kunden gehen oft weit auseinander. Da braucht es kreative Handwerker, um solche Probleme zu lösen.

Wie solche Ergebnisse aussehen, wenn die Problemlösungen zu kreativ und die Handwerker überfordert sind, seht ihr an diesen Bildern.