Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Aber der Kunde hat gesagt ... Handwerkliche Problemlösungen aus der Hölle

Aber der Kunde hat gesagt ... Handwerkliche Problemlösungen aus der Hölle

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
4 min Lesezeit
Nahaufnahme eines schwarzen Kabels, das zu einem Knoten geknüpft ist. Mehrere bunte Drähte (rot, gelb, schwarz, weiß, blau, grün) sind sichtbar.
© IMAGO / imagebroker / Francesco Perre / Bearbeitung: GIGA1 / 20
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Realität und Anforderungen des Kunden gehen oft weit auseinander. Da braucht es kreative Handwerker, um solche Probleme zu lösen.

Wie solche Ergebnisse aussehen, wenn die Problemlösungen zu kreativ und die Handwerker überfordert sind, seht ihr an diesen Bildern.

Ich brauche eine Vierer-Steckdose

2 / 20
Anzeige

Wenn der Kunde eine Vierfachsteckdose braucht, aber nicht viel Geld hat, greift man eben zu ungewöhnlichen Lösungen.

Gefliestes Abflussrohr

3 / 20
Anzeige

Eine kurze Zeit sah das geflieste Abflussrohr wirklich schick aus... so ungefähr 3 Tage.

Toilette mit Aussicht

4 / 20
Anzeige

Grundsätzlich ist die Idee eines Springbrunnens mit Glasboden ja gar nicht so schlecht, wenn dieser Boden nicht gerade die Decke der Herrentoilette wäre.

Entscheide Dich! Tür oder Laminat?

5 / 20
Anzeige

Kleine Kompromisse sind nötig, wenn man beides will: Eine sichere Tür und modernes Laminat.

Geerdet

6 / 20
Anzeige

Nur Laien denken, dass eine Anlage richtig geerdet ist, wenn der Schutzleiter in einer Tüte Erde steckt.

Klappe auf, Ofen fertig

7 / 20
Anzeige

Erst auf den zweiten Blick entfaltet sich die Genialität dieser Lösung: So kann man den Backofen in die Ecke der Einbauküche setzen und gleichzeitig weiterhin die Ofenklappe öffnen.

Schaukelt doch!

8 / 20
Anzeige

Vielleicht ist das ja so gewünscht, weil dem Besitzer bei der Vor- und Zurück-Schaukelei übel wurde?

Der Chef hat gesagt…

9 / 20
Anzeige

Der Grundsatz "Säge nicht am Ast auf dem Du sitzt" wird nach wie vor im Handwerk viel zu wenig beachtet.

Kurve ist Kurve

10 / 20
Anzeige

Eine Firma macht den Straßenbelag, die andere sorgt für die vertraglich vereinbarte Seitenlinie. Und nun ratet, in welcher Firma der Chef die Ausführung der Arbeit kontrolliert.

Sicher und einfach zu merken

11 / 20
Anzeige

„Also, ich will da einen Türcode, der sicher ist - aber auch einfach zu merken.“

„Kein Problem, Chef!“

Warum sollte das nicht halten?

12 / 20
Anzeige

Wenn der Statiker gleichzeitig der Schwager des Bauamtsleiters ist.

Katzentür? Ich geb‘ dir Katzentür!

13 / 20
Anzeige

Viele gefährliche Unfälle geschehen bei handwerklichen Arbeiten im Haushalt.

Manchmal erst dann, wenn die Frau nach Hause kommt und das Ergebnis sieht.

Kette die Zangen lieber an!

14 / 20
Anzeige

Rätselhafterweise wurden die Bolzenschneider weiterhin häufig gestohlen, obwohl sie doch sogar angekettet waren.

Sei meine Stütze

15 / 20
Anzeige

Es gibt statisch korrekte Stützen und es gibt kosmetische Stützen. Letztere sehen so aus.

Arbeitssicherheit

16 / 20
Anzeige

Seit der dicke Chef selbst für die Sicherung sorgte, ist kein Anstreicher mehr abgestürzt.

Sitzen geht doch!

17 / 20
Anzeige

Habt ihr Euch mal erkundigt, was die Reparatur und das Aufpolstern einer Ledercouch kostet? EBEN!

Alle müssen sparen

18 / 20
Anzeige

Eigentlich war eine Rolltreppe eingeplant, aber wegen Budget-Streichungen und natürlich aus gesundheitlichen Gründen wurde das geändert.

Neuer Priester, neues Glück

19 / 20
Anzeige

Vater Grigorij beim Segnen der Anlagen im Kraftwerk von Nischni Nowgorod ist das letzte Foto des beliebten Geistlichen.

Kleine Kompromisse

20 / 20
Anzeige

Eigentlich war in diesem wunderschönen Oldtimer keine durchgehende Sitzbank, aber die sind immer so gemütlich - besonders beim Knutschen im Autokino.

Lesenswert
Anzeige