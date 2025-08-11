Abgezockt beim Handyvertrag: Bekannter Billig-Anbieter bezieht Stellung

Klarmobil lockt Kunden in Abo-Fallen, sagen Verbraucherschützer.

Ohne Zustimmung im Abo gelandet? Ein Fall aus Niedersachsen bringt Klarmobil in Erklärungsnot. Die Verbraucherzentrale hat das Unternehmen abgemahnt und warnt vor einem altbekannten Trick.

Verbraucherzentrale mahnt Klarmobil ab

Ein Klarmobil-Kunde aus Niedersachsen wollte eigentlich nur Informationen zu möglichen Zusatzoptionen – plötzlich steckte er in einem kostenpflichtigen Abo. Laut der Verbraucherzentrale Niedersachsen bot Klarmobil dem überrumpelten Kunden am Telefon ungefragt ein Abo für eine Hörbuch-App und einen Virenschutz an.

Die versprochenen Informationen kamen aber nie. Stattdessen landete noch am selben Tag eine Auftragsbestätigung im Kundenportal, obwohl der Kunde nichts in Auftrag gegeben hatte, heißt es. Nach einem kurzen Gratiszeitraum buchte Klarmobil dann tatsächlich monatlich 9,99 Euro ab.

Solche Fälle häufen sich laut der Verbraucherzentrale. Häufig würden Anbieter in Werbeanrufen scheinbar unverbindliche Angebote machen, die sie später einseitig als Vertragsabschluss auslegen. Die Masche ist dabei immer gleich: Kunden bitten lediglich um mehr Informationen, doch daraus wird klammheimlich ein Abo. Genau das ist rechtlich nicht zulässig, erklärt Rechtsexpertin Jana von Bibra.

Klarmobil erklärt auf unsere Anfrage hin, dass man sich nicht zu laufenden Verfahren äußere. Grundsätzlich ergreife das Unternehmen „zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen“, um nicht den Vorgaben von Klarmobil entsprechende Vertragsschlüsse zu vermeiden. Ob diese im Fall aus Niedersachsen nicht griffen, muss offen bleiben. Klarmobil versichert, dass in strittigen Fällen jede Situation individuell geprüft werde.

So wehrt ihr euch gegen unerwünschte Verträge

Ein Vertrag ist nur dann gültig, wenn eine eindeutige Zustimmung vorliegt. Wer sich unter Druck gesetzt fühlt oder ungewollt Leistungen bezahlt hat, kann sich direkt an die Verbraucherzentrale seines Bundeslandes wenden. Dort gibt es kostenlose Beratung, auch per Telefon oder Video (Quelle: Verbraucherzentrale Niedersachsen).

Zusätzlich stellt die Verbraucherzentrale Musterbriefe bereit, sowohl für den Widerspruch gegen ungewollte Handyabos als auch gegen unerlaubte Werbeanrufe. Telefonwerbung ist nur erlaubt, wenn vorher ausdrücklich zugestimmt wurde. Diese Zustimmung lässt sich jederzeit widerrufen.