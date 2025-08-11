Abseits der Apple Watch Ultra 3: Das steckt im neuen Standardmodell

So unauffällig – und doch so viel smarter als ihre Vorgänger.

Nicht nur die Apple Watch Ultra 3 steht im September im Rampenlicht – auch das neue Standardmodell, die Apple Watch Series 11, bekommt spannende Neuerungen. Neben einem schnelleren Chip und einer verbesserten Konnektivität könnten erstmals Blutdruckwarnungen integriert sein. Hinzu kommen frische watchOS-26-Funktionen wie der KI-gestützte „Workout Buddy“ und möglicherweise ein Schlaf-Score. Offiziell vorgestellt wird die Uhr voraussichtlich auf Apples Herbst-Event in rund einem Monat (Quelle: MacRumors).

Mehr Power und bessere Verbindung für die Apple Watch Series 11

Herzstück der Apple Watch Series 11 wird der neue S11-Chip sein. Apple setzt dabei auf ein kompakteres und effizienteres Design, das nicht nur die Leistung steigern, sondern auch die Akkulaufzeit verbessern soll. Zusätzlich schafft das interne Layout Platz für einen größeren Akku oder andere Komponenten. Ebenfalls neu: Ein aktualisierter Modem-Chip mit Unterstützung für 5G RedCap – ein speziell für Wearables entwickelter Standard, der schneller ist als LTE, aber weniger Energie benötigt als herkömmliches 5G.

Gesundheits-Upgrade: Blutdruck im Blick

Ein echtes Highlight könnte die Blutdruckwarnung werden. Anstelle exakter Messwerte erkennt die Uhr, ob über einen längeren Zeitraum Bluthochdruck vorliegt, und benachrichtigt den Träger. Damit würde die Apple Watch eine weitere Funktion zur langfristigen Gesundheitsüberwachung erhalten – ähnlich wie bei der bekannten Vorhofflimmer-Erkennung. Ob diese Funktion schon 2025 kommt, hängt jedoch davon ab, ob Apple die letzten technischen Hürden aus dem Weg räumen konnte.

watchOS 26 bringt frischen Wind

Auf der Software-Seite liefert watchOS 26 einige spannende Extras. Der neue Workout Buddy nutzt Apple Intelligence, um in echter Trainerstimme durch Workouts zu führen – fast so, als würde ein Fitness+ Coach direkt am Handgelenk mitlaufen. Dazu kommt ein überarbeitetes Design im „Liquid Glass“-Look, ein verbessertes Control Center, neue Gesten und ein smarterer „Smart Stack“.

Ebenfalls in Arbeit: Ein Schlaf-Score, der anhand der Nachtruhe vorhersagen soll, wie leistungsfähig man am nächsten Tag ist. Diese Funktion könnte exklusiv für die 2025er-Modelle bleiben und würde Apples Schlaftracking um eine beliebte Metrik erweitern, die viele Konkurrenzgeräte bereits bieten.

Ein komplettes Redesign ist für die Series 11 nicht zu erwarten – das große Jubiläums-Update könnte sich Apple für später aufheben. Zum 10-jährigen Bestehen der Apple Watch im kommenden Jahr wird allerdings noch mit einer besonderen Edition gerechnet.

Kurzum: Wer nicht zur Ultra greift, bekommt mit der Series 11 dennoch ein deutlich aufgewertetes Standardmodell, das vor allem in Sachen Gesundheit und Alltagstauglichkeit einen Schritt nach vorne machen dürfte.

