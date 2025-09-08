Abseits des iPhone 17: Das plant Apple tatsächlich für den 9. September

Wenn ihr glaubt, es geht nur ums iPhone 17, werdet ihr am 9. September kalt erwischt.

Apple hat’s offiziell gemacht: Am Dienstag, den 9. September, um 19:00 Uhr deutscher Zeit steigt das nächste große Event aus Cupertino. Unter dem Motto „Awe Dropping“ erwartet euch nicht nur das neue iPhone 17 – Apple hat noch deutlich mehr im Gepäck. Hier erfahrt ihr, was euch wirklich erwartet.

Das superdünne iPhone: iPhone 17 Air als Highlight

Nach Jahren ohne großes Redesign zieht Apple die Hüllen vom ersten wirklich neuen iPhone-Look: Ein ultradünnes Modell mit gerade einmal rund 5,5 Millimetern Tiefe. Intern als iPhone 17 Air gehandelt, dürfte es das leichteste und schlankste iPhone aller Zeiten werden. Kompromisse? Ja, die gibt’s: Nur eine Einzellinsen-Kamera und vermutlich eine etwas schwächere Akkulaufzeit. Optisch dürfte das Gerät aber Maßstäbe setzen.

Dieser Dummy verrät schon mehr:

Apple Watch Ultra 3: Satellitenhilfe fürs Handgelenk

Die Gerüchte scheinen sich zu bestätigen: Die neue Apple Watch Ultra 3 soll erstmals eine Satellitenverbindung bieten. Wer in abgelegenen Regionen ohne Mobilfunk steckt, kann so im Notfall Hilfe rufen. Aber Achtung: Diese Funktion bleibt wohl der Ultra vorbehalten – die Apple Watch Series 11 geht leer aus.

AirPods Pro 3 mit Gesundheits-Feature

Neue AirPods Pro? Ja, und diesmal mit einem echten Gesundheitsbonus. Neben besserer Geräuschunterdrückung und optimiertem Sound sollen die In-Ears der dritten Generation eine integrierte Herzfrequenzmessung bieten. Ein Feature, das bislang nur bei Fitness-orientierten Modellen wie den Powerbeats Pro 2 zu finden war.

iPhone 17 Pro: Kameradesign im XXL-Format

Nicht nur das iPhone 17 Air bekommt Aufmerksamkeit – auch die Pro-Modelle werden deutlich überarbeitet. Die Rückseite wechselt von Glas zu Aluminium und die neue pillenförmige Kamerainsel fällt größer aus denn je. Grund dafür könnten neue High-End-Features wie ein 48-MP-Teleobjektiv mit bis zu achtfachem optischen Zoom sein.

Mehr Farbe und neue Hüllen

Traditionell setzt Apple auf dezente Farben – diesmal nicht. Neben einem kupferfarbenen Orange für die Pro-Modelle soll das iPhone 17 Air in Hellblau kommen. Und es gibt endlich Ersatz für die unbeliebten FineWoven-Hüllen: „TechWoven“ nennt Apple das neue Material. Dazu gesellen sich Aussparungen für Tragebänder und Lanyards.

Und was noch?

Fix sind iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max sowie Apple Watch SE 3, Series 11 und Ultra 3. Wahrscheinlich: ein neues Apple TV, AirTags 2 und ein HomePod mini 2. Vielleicht später im Jahr: iPad Pros mit M5-Chip und der Vision-Pro-Nachfolger.