Abseits des iPhone 18: Hey Apple, das wird mir langsam echt zu viel

Apple, was passiert da eigentlich – und warum blickt plötzlich niemand mehr durch?

Apple steuert auf die vielleicht unübersichtlichste iPhone-Generation aller Zeiten zu. 2026 sollen angeblich drei neue Pro-Modelle erscheinen – darunter das erste faltbare iPhone – und erst im Frühjahr folgen weitere drei Varianten wie iPhone 18, iPhone 18e und ein neues iPhone Air 2. Schon die aktuelle iPhone-17-Generation hat gezeigt, wie kompliziert Apples Line-up inzwischen geworden ist. Für viele wird es damit immer schwieriger, eine klare Kaufentscheidung zu treffen.

Ganz ehrlich: Mir wird das langsam echt zu viel. Wir sollten darüber reden und zwar in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Früher war die iPhone-Auswahl einfach – heute ist sie ein Labyrinth

Über Jahre hinweg konnte man sich bei Apple auf eine klare Struktur verlassen: vier Modelle, zwei Größen, zwei Kategorien. Eine Frage zu Beginn hat meistens bereits gereicht: Standard oder Pro? Danach: klein oder groß? Fertig. Doch diese Zeiten sind vorbei. Mit dem iPhone Air hat Apple jetzt begonnen, diese einfache Matrix aufzubrechen. Und genau hier zeigt sich das Problem: Mit dem Air ist das Line-up plötzlich nicht mehr schwarz-weiß, sondern in Graustufen gestaffelt.

Das Ergebnis: Immer mehr Menschen stehen ratlos vor der Frage, was sie nun nehmen sollen – das Air, das Standardmodell, oder doch das Pro? Und das ist erst der Anfang.

Die iPhone-18-Generation wird die wohl komplizierteste aller Zeiten

Wenn die aktuellen Leaks stimmen, plant Apple erstmals zwei Release-Wellen:

Herbst 2026:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold (beziehungsweise iPhone 18 Ultra)

Frühjahr 2027:

Ein völlig neues Faltmodell, eine verschobene Basisreihe, ein Air-Modell, das erst Monate später erscheint – und ein „e“, das als eine Art Einstiegsmodell dient. Wer da noch spontan sagen kann, welches Modell zu ihm passt, bekommt von mir eine Medaille. Ganz ehrlich: Was sollen Käufer eigentlich noch wählen?

Nutzer der „normalen“ iPhones stehen vor einer brisanten Frage: Was passiert, wenn es im Herbst 2026 plötzlich kein Basis-iPhone mehr gibt? Teurer auf Pro gehen? Oder warten, bis im Frühjahr endlich das reguläre iPhone 18 ohne Namenszusätze erscheint? Die Entscheidung wird erzwungen und unangenehm.

Wer dieses Jahr vom Air begeistert war, muss jetzt ein schlechtes Timing ausbaden: Das Air 2 gibt’s nämlich erst im Frühjahr 2027. Und die Pro-Käufer? Normalerweise die einfachste Zielgruppe. Doch mit dem iPhone Fold beziehungsweise Ultra wird es schwierig und die Auswahl vergrößert sich – wirklich schwierig. Selbst eingefleischte Pro-User könnten nämlich beim ersten faltbaren iPhone ins Grübeln kommen.

Zu viele iPhones sind keine Lösung

Es ist doch so, Apple entfernt sich immer weiter vom Jobs’schen 2×2-Prinzip. Als Steve Jobs das Line-up bei Apple einst ordnete, war das seine große Regel: Zwei Kategorien, zwei Varianten – fertig. Apple hatte das über ein Jahrzehnt verinnerlicht, wenngleich es auch immer mal Ausnahmen gab. Doch jetzt soll diese Einfachheit offenbar endgültig geopfert werden.

Ich verstehe, dass neue Formfaktoren und Zwischenmodelle strategisch interessant sind. Aber die Übersichtlichkeit geht verloren. Und mit ihr die klare Positionierung, die Apple jahrelang ausgezeichnet hat. Für mich ist die Grenze erreicht. Ich liebe iPhones. Ich mag die Geräte, die Software, die Integration. Aber die Richtung, die Apple beim Line-up einschlägt, macht mir zunehmend Bauchschmerzen.

Zu viele Modelle.

Zu viele Release-Zeitpunkte.

Zu viele Überschneidungen.

Das war früher Apples Stärke: klare Entscheidungen, eindeutige Positionen. Heute wird aus jedem Jahrgang ein Puzzle – und mit dem iPhone 18 wird dieses Puzzle größer denn je. Ganz ehrlich: Das wird mir langsam echt zu viel.