Abseits des iPhones: So teuer wird Apples Produkt-Experiment im kommenden Jahr

Apple will 2026 euer Zuhause erobern – und das wird alles andere als billig.

Apple wagt sich im kommenden Jahr auf neues Terrain – und das hat seinen Preis. Laut einem Bericht von Bloomberg arbeitet der Konzern an einem völlig neuen Home Hub, der rund 350 US-Dollar kosten soll. Das Gerät soll als zentrale Steuerungseinheit für das Smart Home dienen – mit Display, Kamera und cleverer Personenerkennung. Ein echtes Apple-Experiment also, abseits von iPhone, iPad und Mac (Quelle: Bloomberg).

Apples neuer Home Hub: Halb iPad, halb HomePod – aber ganz bestimmt kein iPhone

Der kommende Home Hub erinnert optisch an ein iPad, soll aber deutlich stärker auf den Einsatz im Zuhause ausgelegt sein. Das Gerät besitzt laut Bloomberg ein 7-Zoll-Display, kann Apps ausführen und Smart-Home-Geräte steuern.

Geplant sind zwei Versionen:

ein Modell für die Wandmontage

sowie eine Tischvariante mit einem integrierten Lautsprecherfuß, der an eine erweiterte Version des HomePod mini erinnert.

Beide Varianten sollen mit einer FaceTime-Kamera ausgestattet sein, die Videoanrufe ermöglicht und gleichzeitig erkennen kann, wer im Raum ist. Der Home Hub soll in der Lage sein, zwischen verschiedenen Haushaltsmitgliedern zu unterscheiden und deren persönliche Apps und Einstellungen automatisch anzupassen.

350 Dollar: Teurer als Echo Show und Co.

Mit einem Preis von rund 350 US-Dollar wäre Apples Home Hub deutlich teurer als vergleichbare Geräte der Konkurrenz – etwa Amazons Echo Show. Selbst der große HomePod liegt mit rund 300 Dollar darunter. Laut Bloomberg prüft Apple intern bereits Wege, die Produktionskosten zu senken, um das Gerät eventuell etwas günstiger auf den Markt zu bringen. Sollte das nicht gelingen, könnte der Home Hub zumindest in späteren Versionen erschwinglicher werden.

Hintergrund und Blick in die Zukunft

Eigentlich wollte Apple das Gerät schon im März 2025 vorstellen. Doch der Plan wurde verschoben – ausgerechnet wegen Siri. Die überarbeitete Version der Sprachassistentin, die auf einer neuen KI-Architektur basiert, ist erst im März 2026 einsatzbereit. Erst dann soll der Home Hub in den Handel kommen, um voll von der verbesserten Siri profitieren zu können.

Der Home Hub ist aber nur der Anfang. Apple arbeitet laut Bloomberg parallel an weiterem Smart-Home-Zubehör. Eine Sicherheitskamera auf Apple-Basis soll Ende 2026 erscheinen und sich nahtlos in den Home Hub integrieren.

Und 2027 soll es noch futuristischer werden: Dann plant Apple angeblich einen Tischroboter – quasi den großen Bruder des Home Hubs. Dieser soll über ein 9-Zoll-Display und einen motorisierten Arm verfügen, mit dem sich der Bildschirm bewegen lässt. Preislich dürfte dieses Gerät jedoch „mehrere hundert Dollar“ kosten – echte Apple-Premiumklasse also.