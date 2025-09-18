ABUS Faltschloss bei Amazon: Die perfekte Balance zwischen Sicherheit & Komfort

Für die zuverlässige Sicherung von Fahrrädern ist das Abus-Faltschloss Classic eine smarte Wahl. Das Schloss ist dank des ausgereiften Faltmechanismuses leicht zu transportieren. Aktuell ist es bei Amazon besonders günstig erhältlich.

So schützt das Abus-Faltschloss euer Rad im Alltag

Das richtige Fahrradschloss ist wichtig, wenn es um Diebstahlschutz und Stressfreiheit geht. Egal, ob ihr in der Arbeit, im Supermarkt oder beim Stadtbummel seid.

Das Faltschloss Classic von Abus ist robust und extra flexibel in der Handhabung. Zusammengefaltet passt es in jede Tasche oder an die Halterung. Die Länge reicht trotzdem für Laternenpfähle oder andere Befestigungsmöglichkeiten.

Der aktuelle Preis liegt bei Amazon derzeit bei 49,90 Euro und damit deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Wenn ihr ein zuverlässiges Schloss zu einem fairen Preis sucht, könnt ihr also direkt zuschlagen (bei Amazon ansehen).

ABUS Faltschloss Bordo Classic 5900/90 ST mit Schlosstasche - Fahrradschloss aus gehärtetem Stahl - ABUS-Sicherheitslevel 8 ABUS

Für wen lohnt sich das Abus-Faltschloss?

Das Abus-Faltschloss ist besonders für City-Pendler geeignet, da es sich schnell anbringen und kompakt verstauen lässt. Ein idealer Begleiter für den täglichen Weg zur Arbeit oder in die Stadt.

E-Bike- und Fahrradbesitzern bietet das Schloss im Alltag einen hohen Sicherheitsfaktor gegen Gelegenheitsdiebe und gewaltsame Aufbruchversuche.

Bei besonders dicken Fahrradrahmen oder Spezialbikes kann das Abus-Faltschloss allerdings mit einer Gesamtlänge von 90 Zentimetern an seine Grenzen stoßen, sodass das Anschließen unter Umständen nicht immer problemlos möglich ist.

Das Faltschloss misst 90 Zentimeter in der Länge und passt damit an die meisten Laternen, Fahnenmasten oder Radständer. Mit einem Gewicht von 1.250 Gramm liegt es solide in der Hand.

Das Sicherheitslevel liegt bei 8 von 15 und bietet damit zuverlässigen Schutz für Alltagsräder. Gefertigt ist das Schloss aus gehärtetem Stahl, die Faltglieder sind mit Spezialnieten versehen und wettergeschützt ummantelt.

Die Bedienung erfolgt unkompliziert per Schlüssel, zwei Stück sind im Lieferumfang enthalten. Für den Transport ist eine Schlosstasche dabei, die sich wahlweise mit Schrauben am Rahmen oder mit rutschsicheren Klettbändern befestigen lässt. Geeignet ist das Schloss nicht nur für klassische Fahrräder, sondern auch für E-Bikes oder Kinderwägen.

ABUS Faltschloss Bordo Classic 5900/90 ST mit Schlosstasche - Fahrradschloss aus gehärtetem Stahl - ABUS-Sicherheitslevel 8 ABUS

So bewerten Käufer das Abus-Faltschloss

Bei Amazon kommt das Faltschloss Classic von Abus auf eine hohe Kundenzufriedenheit. Die Käufer bewerten es dort aktuell mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen bei knapp tausend Rezensionen.

Besonders gelobt werden die stabile Verarbeitung, das überzeugende Sicherheitsgefühl und die einfache Handhabung.

Alternative mit noch höherem Sicherheitslevel

Ihr sucht nach einem Schloss, das euch noch mehr Sicherheit bieten kann? Als Alternative gibt es das Abus Granit XPlus 540 Bügelschloss mit Sicherheitslevel 15 von 15, das euch noch höheren Schutz vor Profidieben bietet.

Es ist allerdings etwas schwerer und weniger handlich. Preislich liegt das Modell derzeit bei 82,11 Euro auf Amazon (hier auf Amazon ansehen) und damit ebenfalls weit unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

ABUS Bügelschloss Granit XPlus 540 + USH-Halterung - Fahrradschloss mit 13 mm starkem Bügel und XPlus Zylinder - ABUS-Sicherheitslevel 15-230 mm Bügelhöhe ABUS

